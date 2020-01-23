Новий рік Щура: які страви повинні бути на столі

Астролог, нумеролог Ігор Мехеда розповів про те, що напередодні святкування Нового року за китайським календарем – року Щура – слід зробити генеральне прибирання.

На святковому столі мають бути присутні страви з риби, – пояснив він в коментарі OBOZREVATEL.

За його словами, святкування Нового року за китайським календарем слід розпочинати опівночі з 24 на 25 січня. В якості підготовки до свята в Китаї прийнято розвішувати червоні ліхтарі, оскільки "вважається, що червоний колір приносить удачу". Подарунки для рідних і друзів загортають в червоний папір або в червоні конверти.

На Новий рік Щура на святковому столі повинні бути страви з риби

У новорічну ніч року Щура на святковому столі повинні бути страви з риби, оскільки слово "риба" в китайській мові співзвучно зі словом "надлишок". "На Сході вірять, що їсти рибу - до дуже великого прибутку в прийдешньому році", – пояснив Ігор Мехеда.

Крім того, на стіл можна поставити пельмені, рулети, а також страви з рису, наприклад, рисові коржі, рисову локшину, солодкі кульки з рису.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда розповів, в якому одязі слід зустрічати Новий рік Щура, а також про те, чим заборонено прикрашати новорічну ялинку.

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