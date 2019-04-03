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Ніколи не зраджу! Найвірніші знаки Зодіаку

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Існує багато людей, для яких вірність — важка ноша. Втім, у світі досить і тих, хто здатний на відданість.

OBOZREVATEL пропонує читачеві трійку найвірніших знаків Зодіаку, які навряд чи переступлять межу дозволеного, хоч би якою була спокуса.

Стрілець

Ніколи не зраджу! Найвірніші знаки Зодіаку

Анна Сэдокова

Фото: instagram/annasedokova

Народилася: 16 грудня 1982 року

Стрільці — одні з найвідданіших людей, але тільки для певного кола осіб. Для своїх близьких вони зроблять що завгодно, зажадавши від них того ж. Представники цього знака по-справжньому знають собі ціну, тому короткочасні інтрижки — це точно не їх вибір. Також Стрільці ніколи не будуть зраджувати, якою б не була спокуса. Тому їхні партнери можуть бути спокійні.

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Овен

Ніколи не зраджу! Найвірніші знаки Зодіаку

Леді Гага

Фото: spletnik.ru

Народилася: 28 березня 1986 року

Представники цього знака дуже чуттєві і високо цінують комфорт і затишок. Їм потрібен постійний партнер, з яким вони зможуть бути по-справжньому близькі — як духовно, так і фізично. З Овнами ви будете як за кам'яною стіною: такі люди впевнено дивляться в майбутнє і завжди готові розв`язувати будь-які проблеми.

Терези

Ніколи не зраджу! Найвірніші знаки Зодіаку

Кім Кардашян

Фото: instagram/kimkardashian

Народилася: 21 жовтня 1980 року

Людям, народженим під цим знаком Зодіаку, потрібен якийсь час, щоб зняти внутрішній захисний бар'єр і близько до себе когось підпустити. Однак, коли це станеться, Терези стають сліпо відданими своїм партнерам. Єдина причина, через яку представники цього знака можуть зважитися на зраду — це помста.

Раніше OBOZREVATEL склав список найбільш підлих знаків Зодіаку, від яких варто триматися подалі.

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