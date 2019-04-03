Ніколи не зраджу! Найвірніші знаки Зодіаку

Існує багато людей, для яких вірність — важка ноша. Втім, у світі досить і тих, хто здатний на відданість.

OBOZREVATEL пропонує читачеві трійку найвірніших знаків Зодіаку, які навряд чи переступлять межу дозволеного, хоч би якою була спокуса.

Стрілець

Анна Сэдокова Фото: instagram/annasedokova

Народилася: 16 грудня 1982 року

Стрільці — одні з найвідданіших людей, але тільки для певного кола осіб. Для своїх близьких вони зроблять що завгодно, зажадавши від них того ж. Представники цього знака по-справжньому знають собі ціну, тому короткочасні інтрижки — це точно не їх вибір. Також Стрільці ніколи не будуть зраджувати, якою б не була спокуса. Тому їхні партнери можуть бути спокійні.

Овен

Леді Гага Фото: spletnik.ru

Народилася: 28 березня 1986 року

Представники цього знака дуже чуттєві і високо цінують комфорт і затишок. Їм потрібен постійний партнер, з яким вони зможуть бути по-справжньому близькі — як духовно, так і фізично. З Овнами ви будете як за кам'яною стіною: такі люди впевнено дивляться в майбутнє і завжди готові розв`язувати будь-які проблеми.

Терези

Кім Кардашян Фото: instagram/kimkardashian

Народилася: 21 жовтня 1980 року

Людям, народженим під цим знаком Зодіаку, потрібен якийсь час, щоб зняти внутрішній захисний бар'єр і близько до себе когось підпустити. Однак, коли це станеться, Терези стають сліпо відданими своїм партнерам. Єдина причина, через яку представники цього знака можуть зважитися на зраду — це помста.

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