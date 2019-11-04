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Часто ходять наліво: невірні знаки Зодіаку

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Зраджують всі. Просто хтось робить це подумки, а хтось в реальності. І переважно похід наліво відбувається через нудьгу, цікавість, або просто через тягу до всього забороненого. Мотиви різні — підсумок один.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку найбільше схильні до зрад. Їх варто уникати у своєму житті.

Часто ходять наліво: невірні знаки Зодіаку

Фото: glavred.info

Лев

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Народилася: 10 серпня 1997 року

Леви — завзяті зрадники. Така поведінка властива представникам цього знака через постійну спрагу до нового і незвіданого. Однак попри те, що Леви можуть ходити наліво часто і зі смаком — вони ніколи не допустять, щоб про це дізналася їхня друга половинка. Оскільки для людей, народжених під цим знаком Зодіаку, репутація — головне. Зазначимо, що Леви практично ніколи не кидають сім'ю заради коханців.

Близнюки

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

Фото: vogue.ua

Народилася: 4 червня 1975 року

Представники цього знака досить непередбачувані. Вони можуть бути неймовірно вірними тому, хто витирає об них ноги, але регулярно ходити наліво від залежної від них людини. До того ж Близнюки, навіть якщо їх викриють в зраді, не вважатимуть себе винними. Вони швидше повернуть ситуацію так, що їхній партнер буде думати, ніби він десь наламав дров.

Скорпіон

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон

Фото: instagram/seriouslyscarlett

Народилася: 22 листопада 1984 року

Для людей, народжених під цим знаком Зодіаку, зрада — це скоріше прояв вродженого авантюризму. Скорпіони постійно намагаються себе якось розважити, тому похід наліво сприймають як невелику пригоду. Їм цікавий не сам сексуальний контакт, а скоріше процес зваблювання і спокушання. Представники цього знака створені для вільних відносин, а не для одного кохання на все життя.

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