Часто ходять наліво: невірні знаки Зодіаку

Зраджують всі. Просто хтось робить це подумки, а хтось в реальності. І переважно похід наліво відбувається через нудьгу, цікавість, або просто через тягу до всього забороненого. Мотиви різні — підсумок один.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку найбільше схильні до зрад. Їх варто уникати у своєму житті.

Фото: glavred.info

Лев

Кайлі Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Народилася: 10 серпня 1997 року

Леви — завзяті зрадники. Така поведінка властива представникам цього знака через постійну спрагу до нового і незвіданого. Однак попри те, що Леви можуть ходити наліво часто і зі смаком — вони ніколи не допустять, щоб про це дізналася їхня друга половинка. Оскільки для людей, народжених під цим знаком Зодіаку, репутація — головне. Зазначимо, що Леви практично ніколи не кидають сім'ю заради коханців.

Близнюки

Анджеліна Джолі Фото: vogue.ua

Народилася: 4 червня 1975 року

Представники цього знака досить непередбачувані. Вони можуть бути неймовірно вірними тому, хто витирає об них ноги, але регулярно ходити наліво від залежної від них людини. До того ж Близнюки, навіть якщо їх викриють в зраді, не вважатимуть себе винними. Вони швидше повернуть ситуацію так, що їхній партнер буде думати, ніби він десь наламав дров.

Скорпіон

Скарлетт Йоханссон Фото: instagram/seriouslyscarlett

Народилася: 22 листопада 1984 року

Для людей, народжених під цим знаком Зодіаку, зрада — це скоріше прояв вродженого авантюризму. Скорпіони постійно намагаються себе якось розважити, тому похід наліво сприймають як невелику пригоду. Їм цікавий не сам сексуальний контакт, а скоріше процес зваблювання і спокушання. Представники цього знака створені для вільних відносин, а не для одного кохання на все життя.

Читайте також на OBOZREVATEL:

Гороскоп на 2019 рік розповість, що приготували зірки для всіх знаків Зодіаку на 12 місяців.

Гороскоп сумісності називає три пари по знакам Зодіаку, яким буде важко створити міцну сім'ю і жити під одним дахом.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!