Нестерпний характер: найзліші знаки Зодіаку

Всі люди різні, тому на життєвому шляху ми зустрічаємо, як милих і добродушних, так і запеклих лиходіїв, яких хочеться обходити десятою дорогою, і ніколи більше з ними не контактувати.

OBOZREVATEL склав список знаків Зодіаку, яким найчастіше приписують спалахи злості.

Терези

Кім Кардаш`ян Фото: instagram/kimkardashian

Народилася: 21 жовтня 1980 року

Терези є втіленням зла. Якщо намагатися втручатися в їхнє життя, то можуть бути наслідки. Такі люди мають можливість перетворювати життя інших в пекло. Існує ж така фраза "У тихому болоті чорти водяться" — вона найкраще описує представників цього знака. Тому, якщо хочете захистити себе від проблем, то краще триматися якомога далі від злих і мстивих Терезів.

Стрілець

Анна Сєдокова Фото: instagram/annasedokova

Народилася: 16 грудня 1982 року

Представники цього знака можуть бути добрими і хорошими, але це ненадовго. Якщо їх хоч чимось образити — вони спочатку будуть довго злитися, а потім придумувати план помсти. Стрільці в гніві втрачають над собою контроль, вони будуть вас принижувати, ображати і знищувати морально до останнього. Навіть якщо побачать, що ви більше немаєте сил, щоб з ними "боротися". Якщо у вашому оточенні є люди, які народилися під цим сузір'ям, вам варто їх боятися.

Риби

Ріанна Фото: instagram/badgalriri

Народилася: 20 лютого 1988 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, схильні до конфліктів і спалахів злості. Вони оберігають свій особистий простір від недоброзичливців і якщо відчують, що їх утискають, то можуть дати волю гніву і агресії. Риби мають досить вибуховий характер. Вони не будуть в собі довго зберігати образи і злість, а моментально обрушать їх на кривдника.

Раніше OBOZREVATEL склав список найвірніших знаків Зодіаку, які навряд чи переступлять межу дозволеного, хоч би якою була спокуса.

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