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Небезпечне затемнення 2 липня: озвучені важливі рекомендації

4.1тЧитати матеріал російською

Сонячне затемнення 2 липня 2019 року несе низку небезпек.

"У день затемнення не слід підписувати жодних договорів", – розповіла в блозі OBOZREVATEL астролог Ефа Форіна і поділилася іншими рекомендаціями.

За її словами, в цей день "підвищується небезпека аварійних ситуацій, скандалів, емоційних зривів, неконтрольованої агресії, некерованості людськими ресурсами, загострення захворювань, особливо серцево-судинних".

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Крім того, люди будуть особливо слабкі перед лестощами. "Людині будуть говорити: "який ти гарний, який ти класний". У певний момент вона втрачає контроль, і від неї дуже легко можна отримати якісь дивіденди", – попередила астролог.

Тюльпани, освітлені сонцем. Ілюстрація

Тюльпани, освітлені сонцем. Ілюстрація

http://widefon.com

Вона також порекомендувала "ставитися з великою обережністю до нових знайомств, особливо, до романтичних". "Вони можуть впливати на наше життя як із гарної точки зору, так і з поганої. Небезпека полягає в тому, що можна не побачити справжні мотиви свого нового знайомого (знайомої). Наприклад, користь або щось подібне", – пояснила Ефа Форіна.

Як писав OBOZREVATEL, раніше астролог Віктор Базилей розповів про те, як коридор затемнень – сонячне затемнення 2 липня і місячне затемнення 17 липня – позначиться на зовнішньополітичних позиціях України.

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Теми
ЕксклюзивСонячне затемнення
Особа
Ефа Форіна
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