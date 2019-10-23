Не здатні на зраду: найвірніші знаки Зодіаку

Кожна людина мріє знайти для себе одного супутника, якому буде вірна до кінця своїх днів, і в якому буде впевнена. Звичайно, його пошуки займають часом значну частину життя.

Тому OBOZREVATEL пропонує читачеві трійку найвірніших знаків Зодіаку, які навряд чи переступлять межу дозволеного, хоч би якою була спокуса.

Фото: Freepik

Овен

Олена Темнікова Фото з Instagram

Народилася: 18 квітня 1985 року

Овни — дуже вірні люди, хоча на перший погляд здається, що вони думають тільки про себе. Так, вони відносяться до егоїстичних знаків Зодіаку, але весь егоїзм пропадає, коли вони без пам'яті закохуються в когось. Людей, народжених під цим знаком Зодіаку, практично неможливо схилити до зради, тому що вони поважають і цінують свого партнера.

Діва

Бейонсе Фото з Instagram

Народилася: 4 вересня 1981 року

Представники цього знака по-справжньому знають собі ціну. Вони рідко розмінюються на дрібниці, шукають виключно серйозні відносини. Короткочасні інтрижки — це точно не вибір Дів. Адже якщо їх щось не влаштовує в партнері — вони скажуть правду в очі і швидше за все підуть від нього. Але точно не гратимуть з коханою людиною ні в які ігри.

Рак

Селена Гомес Фото з Instagram

Народилася: 22 липня 1992 року

Для Раків важливі сімейні цінності і особистий комфорт. Хоча вони бувають вельми велелюбні і раді б іноді піти у всі тяжкі, але потім розуміють, що доведеться брехати, викручуватися і щось вигадувати, а це — зайва морока. Тому представники цього знака волію мати синицю в руках, а не журавля в небі.

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