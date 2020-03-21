Кожен знак Зодіаку за замовчуванням має свої певні особливості. Серед представників зодіакального кола є і ті знаки, які більш стійкі до хвороб і володіють потужним захистом від зовнішніх подразників.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки відрізняються міцним здоров'ям та імунітетом на думку астрологів.

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РАК

Раки стійкі до різних захворювань. Вони часто не мають проблем зі здоров'ям, якщо живуть без стресів і відчувають себе щасливими. А внутрішній спокій і флегматизм часто захищають їх від різних стресових ситуацій. Також важливим є те, що щастя, на думку цього знака Зодіаку, полягає в наявності щасливої родини. Якщо близькі Раків знаходяться поруч і з ними все добре – то і представникам знака нічого не загрожує.

Рixabay

СКОРПІОН

Скорпіонам від природи була подарована практично невразлива імунна система. Вона є надійним щитом і оберігає їх від поширених хвороб та вірусів. Саме тому представникам цього знаку необхідно максимально дбайливо ставитися до свого імунітету і всіляко підтримувати його в разі потреби і складних ситуацій.

Єдина проблема Скорпіонів – часті головні болі. Представники знаку багато думають, переживають і практично перманентно перебувають у напруженому стані. Якщо контролювати емоційний стан – хвороби вам не загрожують.

Рixabay

КОЗЕРІГ

У цього знака Зодіаку вкрай рідко виникають проблеми зі здоров'ям, адже він свідомо відмовляється від шкідливих звичок, не ігнорує регулярні обстеження у лікарів і присікає можливість розвитку захворювань ще на їхній початковій стадії. Раціоналізм Козерога підказує йому, що краще попереджати проблему, ніж боротися з нею, і це абсолютно вірний хід.

Єдине, чого Козерогам варто побоюватися – це хронічна втома. Постарайтеся час від часу відпочивати від повсякденних турбот і обмежуйте негативні думки.

Рixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше астролог Євген Волоконцев на своєму YouTube каналі зробив астрологічний аналіз того, що відбувається в світі в зв'язку з поширенням коронавірусу і припустив чотири варіанти розвитку подій.

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