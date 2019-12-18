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"Не розуміємо, чого хочемо": названо астрологічну причину проблем України

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Астролог Людмила Халанська розповіла про те, що в гороскопі держави Україна є низка негативних аспектів, які провокують проблеми країни.

Зокрема, там є "гримуча суміш", яка призводить до "абсолютного нерозуміння того, хто ми, які у нас цілі, чого ми хочемо і до чого повинні прагнути". Про це вона повідомила в блозі OBOZREVATEL.

Астролог додала, що в гороскопі України "народ займає важливе місце". У той же час в ньому є вказівка на те, що українці схильні до "нескінченних змін цілей і прагнень, причому радикальних". Повне руйнування старого і побудова нового – "потужний, але болючий процес, через який ми змушені проходити", – зауважила вона.

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За оцінками астролога, "доля у нашій незалежності важка". "Багато що нам заважає в нас самих. Не менший опір ми отримуємо ззовні".

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При цьому єдина можливість змінити долю держави – "це така історична подія, яка призведе до народження нового державного устрою і, як наслідок, до початку дії нового гороскопу України", – сказала вона. І додала, що "можливість цього закладена в наших астрологічних картах".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Людмила Халанська озвучила астрологічний прогноз для України на 2020 рік. Вона пояснила, чому цей рік є довгоочікуваним для країни.

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Тема
Ексклюзив
Особа
Людмила Халанська
Місце
Україна
Тег
гороскоп 2020
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