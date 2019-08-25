Названо знаки Зодіаку, які казково розбагатіють до кінця року

До кінця року деяким знакам Зодіаку казково пощастить у фінансовому плані, згідно з гороскопом 2019.

За словами астролога Павла Глоби, представники, які ходять під трьома заступниками, можуть розраховувати на прибуток або підвищення, передає "РБК-Україна".

Телець

Тельці зможуть грамотно вкласти свої заощадження і примножити їх, завдяки відмінній інтуїції. Удача сприятиме цьому знаку Зодіаку, тому деякі матеріальні питання вирішаться самі собою. А до грудня їм вдасться зробити велику покупку, яка принесе масу задоволення.

Лев

Найближчим часом Левам дуже пощастить: їхнє матеріальне становище різко покращиться. Можливо, це буде довгоочікуване підвищення або нагорода за масштабний проект. Але успіх гарантований тільки в тому випадку, якщо цей знак Зодіаку докладе всіх зусиль. При чому дохід може принести навіть хобі.

Стрілець

Навіть якщо зараз Стрілець знаходиться на межі фінансового краху, найближчим часом становище може різко змінитися. Робота почне приносити більше прибутку, а можливо навіть і підвищення. Потрібно тільки відкинути емоції та приймати зважені рішення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, любовний гороскоп з 26 серпня до 1 вересня по картах Таро Казанови обіцяє активні дії деяким знакам Зодіаку і нове захоплення.

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