Названо щасливі знаки Зодіаку, які притягують гроші

Леви, Стрільби і Тільці – знаки Зодіаку які частіше за інших стають багатими і успішними.

До такого висновку, грунтуючись на даних астрологів, прийшли в матеріалі "Московського комсомольця".

Відзначається, що у Левів величезна грошова аура. Люди, народжені під цим знаком, мають великі амбіції і завжди досягають поставленої мети. Леви дуже високої думки про себе, тому шукають роботу з пропорційною цього зарплатою. Логічно, що представники знаку завжди при грошах.

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Стрільці мають харизму, вміють сподобатися і ніколи не сидять без діла. Вони люблять подорожувати і прагнуть забезпечити собі безбідне існування за всяку ціну. Стрільці – упертий знак і стрімко йдуть вперед, не дивлячись ні на що. Фортуна заохочує подібну впевненість у своїх силах.

Тільці притягують гроші немов магнітом, практично просто так. Вони легко досягають успіху в будь-якій сфері, яку б не обрали. У представників знака – неймовірна грошова аура, тому їм завжди і в усьому щастить.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі найагресивніші знаки Зодіаку. З'ясувалося також, хто найчастіше мститься.

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