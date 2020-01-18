Рахують кожну копійку! Найжадібніші знаки Зодіаку

Є люди скупі, є ті, які знають грошам ціну, а є — жадібні, які вдавляться за копійку. Причиною цього може бути знак Зодіаку, під яким народилася людина.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися про топ-3 найжадібніші знаки, яких краще уникати у своєму житті.

Фото: my.ua

Близнюки

Анджеліна Джолі Фото: vogue.ua

Народилася: 4 червня 1975 року

Близнюки, мабуть, найжадібніші знаки Зодіаку і заради власної вигоди можуть піти на багато що. Практично все їхнє життя присвячене гонитві за грошима, при чому, яким шляхом досягти своєї мети — для представників цього знака зовсім не має значення. Якщо Близнюкам вкрай потрібно знайти щось, а ви їм заважаєте — вони легко переступлять через перешкоду, при цьому зроблять це дуже підступним чином. Тому постарайтеся просто не підпускати їх близько до себе.

Лев

Кайлі Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Народилася: 10 серпня 1997 року

Леви буквально схиблені на грошах, що робить матеріальний достаток основною і головною метою їхнього існування. Вони постійно думають про те, як заробити більше, а також ретельно планують і контролюють власні витрати. Крім того, представники цього знака не дозволяють нікому, навіть своєму найближчому оточенню, вносити якісь корективи в їхнє планування. Тому, якщо ви попросите у них грошей у борг — чекайте відмови.

Скорпіон

Скарлетт Йоханссон Фото: instagram/seriouslyscarlett

Народилася: 22 листопада 1984 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, не кидають грошей на вітер. Якщо Скорпіони й купують розкішні та дорогі речі, то лише для себе коханих. Втім, вони також піддаються маніпуляціям і вивудити у них кілька тисяч не складе труднощів. Не назавжди, звичайно — незабаром вони зажадають, щоб ви повернули борг. Та ще й з відсотками!

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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