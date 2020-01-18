Рахують кожну копійку! Найжадібніші знаки Зодіаку

Є люди скупі, є ті, які знають грошам ціну, а є — жадібні, які вдавляться за копійку. Причиною цього може бути знак Зодіаку, під яким народилася людина.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися про топ-3 найжадібніші знаки, яких краще уникати у своєму житті.
Фото: my.ua
Близнюки
Анджеліна Джолі
Фото: vogue.ua
Народилася: 4 червня 1975 року
Близнюки, мабуть, найжадібніші знаки Зодіаку і заради власної вигоди можуть піти на багато що. Практично все їхнє життя присвячене гонитві за грошима, при чому, яким шляхом досягти своєї мети — для представників цього знака зовсім не має значення. Якщо Близнюкам вкрай потрібно знайти щось, а ви їм заважаєте — вони легко переступлять через перешкоду, при цьому зроблять це дуже підступним чином. Тому постарайтеся просто не підпускати їх близько до себе.
Лев
Кайлі Дженнер
Фото: instagram/kyliejenner
Народилася: 10 серпня 1997 року
Леви буквально схиблені на грошах, що робить матеріальний достаток основною і головною метою їхнього існування. Вони постійно думають про те, як заробити більше, а також ретельно планують і контролюють власні витрати. Крім того, представники цього знака не дозволяють нікому, навіть своєму найближчому оточенню, вносити якісь корективи в їхнє планування. Тому, якщо ви попросите у них грошей у борг — чекайте відмови.
Скорпіон
Скарлетт Йоханссон
Фото: instagram/seriouslyscarlett
Народилася: 22 листопада 1984 року
Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, не кидають грошей на вітер. Якщо Скорпіони й купують розкішні та дорогі речі, то лише для себе коханих. Втім, вони також піддаються маніпуляціям і вивудити у них кілька тисяч не складе труднощів. Не назавжди, звичайно — незабаром вони зажадають, щоб ви повернули борг. Та ще й з відсотками!
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