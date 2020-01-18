Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини астрології

Рахують кожну копійку! Найжадібніші знаки Зодіаку

7.6т
Читати матеріал російською

Є люди скупі, є ті, які знають грошам ціну, а є — жадібні, які вдавляться за копійку. Причиною цього може бути знак Зодіаку, під яким народилася людина.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися про топ-3 найжадібніші знаки, яких краще уникати у своєму житті.

Рахують кожну копійку! Найжадібніші знаки Зодіаку

Фото: my.ua

Близнюки

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

Фото: vogue.ua

Народилася: 4 червня 1975 року

Близнюки, мабуть, найжадібніші знаки Зодіаку і заради власної вигоди можуть піти на багато що. Практично все їхнє життя присвячене гонитві за грошима, при чому, яким шляхом досягти своєї мети — для представників цього знака зовсім не має значення. Якщо Близнюкам вкрай потрібно знайти щось, а ви їм заважаєте — вони легко переступлять через перешкоду, при цьому зроблять це дуже підступним чином. Тому постарайтеся просто не підпускати їх близько до себе.

Новини
Вважають, що світ крутиться навколо них: найзарозуміліші знаки Зодіаку

Лев

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Народилася: 10 серпня 1997 року

Леви буквально схиблені на грошах, що робить матеріальний достаток основною і головною метою їхнього існування. Вони постійно думають про те, як заробити більше, а також ретельно планують і контролюють власні витрати. Крім того, представники цього знака не дозволяють нікому, навіть своєму найближчому оточенню, вносити якісь корективи в їхнє планування. Тому, якщо ви попросите у них грошей у борг — чекайте відмови.

Скорпіон

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон

Фото: instagram/seriouslyscarlett

Народилася: 22 листопада 1984 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, не кидають грошей на вітер. Якщо Скорпіони й купують розкішні та дорогі речі, то лише для себе коханих. Втім, вони також піддаються маніпуляціям і вивудити у них кілька тисяч не складе труднощів. Не назавжди, звичайно — незабаром вони зажадають, щоб ви повернули борг. Та ще й з відсотками!

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Крістіна Долматова
Тег
гороскоп 2020
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
7
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
По этому и не стал пока миллионером)))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
За близнецов врёте я близнец и я не гонюсь за деньгами любыми средствами да деньги считаю но никогда не жадничал особенно на девушек)))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0