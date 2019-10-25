Тремтять над кожною копійкою! Найжадібніші знаки Зодіаку

Не кожна людина марнотратна. Деякі дуже жадібні і щедрість для них вважається розкішшю.

OBOZREVATEL пропонує список знаків Зодіаку, які вдавиться за кожну копійку. Їх потрібно уникати у своєму житті.

Фото: sueveriya.ru

Рак

Селена Гомес Фото з Instagram

Народилася: 22 липня 1992 року

Представники цього знака не викидають грошей на вітер. Вони здатні на великі витрати, але тільки на себе. Крім того, Раки намагаються маніпулювати іншими, щоб ті взяли у них трохи грошей, а потім вимагати у них назад в кілька разів більше. З такими людьми треба бути дуже обережними.

Скорпіон

Скарлетт Йоханссон Фото з Instagram

Народилася: 22 листопада 1984 року

Найжадібніший знак Зодіаку — це, мабуть, Скорпіон. Ніколи від представників цього знака не дочекаєшся широкого жесту. Подарунки рідним і близьким вони купують виключно недорогі. А про букети так взагалі краще промовчати. Єдина річ, на що Скорпіони погодяться витрачати гроші, так це на свій статус.

Близнюки

Анджеліна Джолі Фото: vogue.ua

Народилася: 4 червня 1975 року

Людей, народжених за цим знаком Зодіаку, дуже скупими назвати не можна, тому що в потрібну хвилину вони прийдуть на допомогу і займуть потрібну суму. Однак незабаром вони зажадають її назад! Також зазначимо, що Близнюки даремно тринькати гроші не люблять, намагаються принести кожну зароблену копійку в сім'ю.

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