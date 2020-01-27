Завжди готові на підлість! Найпідступшіні знаки Зодіаку

Якщо одним людям можна сміливо довіряти найпотаємніше, то до інших не варто обертатися спиною навіть в добрі часи.

OBOZREVATEL склав список найпідступніших знаків Зодіаку, які завжди носять маску і камінь за пазухою. Їх варто побоюватися і триматися від них подалі.

Фото: newwoman.ru

Лев

Кайлі Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Народилася: 10 серпня 1997 року

Людей, народжених під цим знаком Зодіаку, називають королевами та королями підступності. Леви звикли взагалі велично йти по життю, вимагаючи від навколишніх відповідного до себе ставлення. Якщо ви будете все робити за їхніми правилами, можливо, не потрапите під "роздачу" підлості. Однак, коли щось піде не так, як хотілося би представникам цього знаку – стережіться.

Козеріг

Ольга Бузова instagram/buzova86

Народилася: 20 січня 1986 року

Козероги знають тисячу та один спосіб знищення противника без наслідків. Вони страшенно підступні, і головне їхня підступність полягає в тому, що ви до останнього моменту можете вважати їх друзями. А потім на вас чекає сюрприз. Зазначимо, що людям, народженим під цим знаком Зодіаку, складно відпустити неприємні ситуації та пробачити людині. Тому якщо ви їх образили чимось, знайте – вони вже складають план помсти.

Водолій

Віра Брежнєва Фото: instagram/ververa

Народилася: 3 лютого 1982 року

За словами астрологів, спілкування з представниками цього знака – прогулянка по мінному полю. На відміну від Левів та Козерогів, вони роблять підлі вчинки не заради вигоди, а просто за велінням серця. Легковажність, ненадійність і мінливість характеризують Водоліїв як поганих охоронців чужих таємниць. Їм не можна довірити ні власну безпеку, ні безпеку близьких людей. Результат такої довіри може бути плачевним.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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