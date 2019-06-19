Найгірший день у 2019 році: що може трапитися і як його пережити

19 червня у всесвіті відбудеться вкрай рідкісне і певною мірою катастрофічне, з точки зору енергії, явище: Меркурій і Марс протистоятимуть Плутону в один і той самий день. Цю добу астрологи назвали найгіршим і найважчим днем року.

На думку астрологів, явище позначає запеклу боротьбу за владу, сварки, спалахи ревнощів і агресії. Щоб уникнути фатальних наслідків, цей день треба зустріти у всеозброєнні. OBOZREVATEL пропонує поради, як пережити найгірший день у 2019 році.

Важливо пам'ятати, що несприятливий вплив планет зберігатиметься ще кілька діб, до 21 червня — дня літнього сонцестояння.

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Найгірший день у році: звідки з'явився і що означає

Американський астролог Анабель Гат заявила, що 19 червня 2019 року — це "підступна драма "Гри престолів", помножена на 20".

"Меркурій регулює сферу спілкування, втручаючись в усі її аспекти. Марс, як відомо, планета війни. Плутон зі своєю домінуючою енергією намагається їм протистояти. Якщо Марс — це рукопашний бій, то Плутон – астрологічний еквівалент ядерної війни", — заявила Гат.

Також астролог зазначила, що саме 19 червня настала критична кульмінація: Місяць у Козорозі протистоїть Марсу і Меркурію і зустрічається із Плутоном, що максимально загострює емоції.

"Замість того, щоб сидіти склавши руки і стати жертвою, можна грамотно підготуватися до цього агресивного випаду", — зазначила Анабель.

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Як пережити найгірший день у 2019 році

Найперше астрологи радять у середу, 19 червня, намагатися максимально зберігати спокій і виявляти терпіння. Особливо це стосується таких знаків Зодіаку, як Овни, Стрільці та Риби. Астрологи озвучили гороскоп і поради про те, як провести найгірший день-2019 для всіх знаків Зодіаку.

Якщо ви перебуваєте за кермом або у громадському транспорті у годину пік, агресивна енергія навколо вас може призвести до вищої, ніж зазвичай, напруги. Виїздіть на роботу або у справах трохи раніше, щоб поспіх не вплинув на ваш настрій та емоційний стан. Навіть мінімальне роздратування можуть спровокувати сварки та аварії. Будьте максимально уважні!

Замініть вашу традиційну каву на чай із ромашкою. Зайва збудливість 19 червня може призвести до емоційного зриву і скандалів.

Принципово важливо заспокоїтися і якомога більше мовчати. Ваші слова можуть бути трактовані неправильно і спровокують агресію в інших.

Постарайтеся оточити себе максимально заспокійливою і розслаблюючою атмосферою. М'яке світло, приємні, легкі аромати і приглушені, спокійні кольори — те, що допоможе зберігати рівновагу.

Присутність третьої сторони може бути корисною для того, щоб тримати будь-яку ситуацію під контролем і уникнути сварок, коли пристрасті розпалюються. Просто переконайтеся, що "третій" — це саме той, хто зробить все краще, а не гірше.

Спробуйте перенести вирішення важливих питань. Бажано на наступний тиждень, приблизно з 24 червня настане більш сприятливий час.

Записуйте або хоча б ретельніше формулюйте свої думки, перш ніж їх вимовити вголос. Можливо, потім ви пошкодуєте про свої слова, тому не ризикуйте.

Іноді для злості просто потрібен вихід. Наприклад, можна розбити щось непотрібне, або описати все своє обурення на папері, щоб вивільнити агресію.

Як раніше писав OBOZREVATEL, нещодавно Юпітер максимально зблизився з Землею, що помітно вплинуло на деякі знаки Зодіаку. Про те, на кого вплине найбільше, читайте за цим посиланням.

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