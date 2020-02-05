Життя – біль: найдепресивніші знаки Зодіаку

У кожного в житті трапляються події, які викликають смуток і тугу. Але існують люди, які просто рекордсмени по ниттю. Вони постійно страждають і знаходять привід поплакати навіть тоді, коли його немає.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку найдепресивніші.

Фото: news.voxball.com

Близнюки

Анджеліна Джолі Фото: vogue.ua

Народилася: 4 червня 1975 року

Те, що інші називають "депресією" – для Близнюків норма. Тому що вони в принципі не можуть не переживати через свої вчинки, рішення та слова. Або через все те ж саме, але зроблене щодо них. Представники цього знака просто занадто чутливі та дуже близько беруть до серця будь-яку критику і будь-які неприємності. А це – прямий шлях до стресу і депресії.

Діва

Бейонсе Фото: instagram/beyonce

Народилася: 4 вересня 1981 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, найчастіше страждають через те, що розчаровуються в собі та у своїх силах. Основні причини такого стану – проблеми на любовному фронті. Через це Діви стають похмурими та нетовариськими, можуть призвичаїтися до алкоголю, намагаючись таким чином заглушити внутрішній біль.

Риби

Ріанна Фото: instagram/badgalriri

Народилася: 20 лютого 1988 року

Риби – мрійники, вони люблять, щоб все було ідеально. І якщо вони не досягають того, чого хочуть, то їх охоплює розчарування, внаслідок чого – депресія. До того ж, представники цього знака досить добрі та завжди готові прийти на допомогу близькій людині. А ось коли погано їм, вони закриваються від усього світу і на самоті переносять всі страждання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!