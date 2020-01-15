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Ні любові, ні туги, ні жалості: найчерствіші знаки Зодіаку

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Періодично всім нам зустрічаються люди, позбавлені чутливості, не чуйні на чужі переживання. Про них прийнято говорити "черстве серце", "черства душа". Можливо, до такого стану їх привели життєві обставини, а може, хтось таким народився.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які три знаки Зодіаку найчерствіші. Їх потрібно уникати у своєму житті.

Ні любові, ні туги, ні жалості: найчерствіші знаки Зодіаку

Фото: tainy.net

Лев

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Народилася: 10 серпня 1997 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, зовні, як правило, емоційні та відкриті до навколишніх. Але за цими привабливими якостями зазвичай ховається черстве серце. Леви багато сприймають поверхнево, тому не беруть близько до серця чужі переживання. З цієї причини вони без жалю розкривають чужі секрети. Вони просто не здаються їм чимось таємним. Крім того, представники цього знака легко сходяться з людьми, але також легко можуть розірвати відносини з будь-ким.

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Рак

Селена Гомес

Селена Гомес

Фото: instagram/selenagomez

Народилася: 22 липня 1992 року

Раки — люди вільного польоту, їх не можна увігнати в рамки, як і не варто покладати на них великих надій. Представники цього знака не створені для чистого, щирого кохання, для домашнього затишку і казкових, наповнених романтикою вечорів з другою половинкою. Адже вони люблять тільки себе і крапка. Тому таких людей потрібно уникати у своєму житті.

Скорпіон

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон

Фото: instagram/seriouslyscarlett

Народилася: 22 листопада 1984 року

Також черствістю славляться і Скорпіони. Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, дуже серйозні та ґрунтовні. Вони до всіх відносин підходять як до бізнес-проєкту. Скорпіони такі по природі: відразу бачать, що їм вигідно, а що — ні. Представники цього знака впевнені, що будь то дружба чи кохання — союз буде успішнішим, якщо є взаємна вигода. Зазначимо, що Скорпіони ніколи не зміняться.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
гороскоп 2020
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