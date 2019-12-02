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Обманюють на кожному кроці! Найбрехливіші знаки Зодіаку

37.2т
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Безумовно, кожна людина періодично бреше, як собі, так і навколишнім. Але деякі люди схильні робити це набагато частіше, ніж інші.

OBOZREVATEL склав список найбрехливіших знаків Зодіаку. Їм не можна довіряти.

Обманюють на кожному кроці! Найбрехливіші знаки Зодіаку

Фото: megacable.blog

Лев

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Народилася: 10 серпня 1997 року

Леви — найстрашніші брехуни, які підуть на все, щоб їх не викрили. Вони обманюють для того, щоб викликати почуття жалості або щоб маніпулювати людьми. З представниками цього знаку потрібно бути обережнішими й не говорити, що ви їх розкусили. Інакше пощади від них не буде.

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Овен

Олена Темнікова

Олена Темнікова

Фото: instagram/lenatemnikovaofficial

Народилася: 18 квітня 1985 року

Представники цього знака брешуть трохи, але роблять це воістину майстерно. Вони пам'ятають все, що наговорили, тому викрити їх зможе тільки професіонал. Роблять Овни це тільки для того, щоб справити враження на навколишніх, показати свій статус і авторитет.

Близнюки

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

Фото: vogue.ua

Народилася: 4 червня 1975 року

Близнюки найкраще вміють обманювати. Їм дуже легко обвести когось навколо пальця. Причому роблять вони це просто заради забави, не переслідуючи ніякого підступного наміру. Однак зі своїм ворогом люди, народженні під цим знаком Зодіаку, люблять гратися. Спочатку вони втираються їм в довіру, дізнаються всі таємниці, а потім розповідають їх всім підряд.

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
гороскоп 2019
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Pollak John
Pollak John
а до этого писали что Раки и Скорпионы ))
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Хо Хол
Хо Хол
Самый лживый и мерзкий знак зодиака - Xoxoл.
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