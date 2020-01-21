Тільки дайте привід: найревнивіші знаки Зодіаку

Ревнощі — почуття, яке розриває на частини та руйнує найміцніші союзи. Астрологи зазначають, що деякі знаки більш схильні до цього почуття, яке знищує кохання і довіру.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку є найбільш ревнивими.

Фото: chikabonita.net

Рак

Селена Гомес Фото: instagram/selenagomez

Народилася: 22 липня 1992 року

Представники цього знака невиправні власники. Вони готові клеїти етикетку "моє" не тільки на матеріальний предмет, але й на партнера. Раки дуже сильно прив'язуються, як фізично, так і емоційно. Крім того, є неймовірно підозрілими натурами. Тому, для уникнення скандалів — не давайте людям, народженим під цим знаком Зодіаку, причин і приводу для ревнощів.

Лев

Кайлі Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Народилася: 10 серпня 1997 року

Якщо Леви люблять, то настільки сильно, що думка про зраду обранця для них просто убивча. До того ж, представники цього знака ревнують не тому, що для цього є причини, а у зв'язку з тим, що панічно боїться втратити кохану людину. Ревнощі Левів, найчастіше, є безпідставними, але своїми підозрами в невірності, вони можуть ускладнити цілком нормальні відносини.

Козеріг

Ольга Бузова Фото: instagram/buzova86

Народилася: 20 cічня 1986 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, ніколи не ревнують без приводу. Перед тим як почати скандал, вони знайдуть речові докази, після чого приховати зраду не вдасться. Якщо є привід ревнувати — стережіться. Козероги дуже горді та мстиві. Вони зруйнують ваше життя, а ви навіть не зрозумієте, хто це зробив і як так вийшло.

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