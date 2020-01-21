Тільки дайте привід: найревнивіші знаки Зодіаку

Ревнощі — почуття, яке розриває на частини та руйнує найміцніші союзи. Астрологи зазначають, що деякі знаки більш схильні до цього почуття, яке знищує кохання і довіру.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку є найбільш ревнивими.
Фото: chikabonita.net
Рак
Селена Гомес
Фото: instagram/selenagomez
Народилася: 22 липня 1992 року
Представники цього знака невиправні власники. Вони готові клеїти етикетку "моє" не тільки на матеріальний предмет, але й на партнера. Раки дуже сильно прив'язуються, як фізично, так і емоційно. Крім того, є неймовірно підозрілими натурами. Тому, для уникнення скандалів — не давайте людям, народженим під цим знаком Зодіаку, причин і приводу для ревнощів.
Лев
Кайлі Дженнер
Фото: instagram/kyliejenner
Народилася: 10 серпня 1997 року
Якщо Леви люблять, то настільки сильно, що думка про зраду обранця для них просто убивча. До того ж, представники цього знака ревнують не тому, що для цього є причини, а у зв'язку з тим, що панічно боїться втратити кохану людину. Ревнощі Левів, найчастіше, є безпідставними, але своїми підозрами в невірності, вони можуть ускладнити цілком нормальні відносини.
Козеріг
Ольга Бузова
Фото: instagram/buzova86
Народилася: 20 cічня 1986 року
Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, ніколи не ревнують без приводу. Перед тим як почати скандал, вони знайдуть речові докази, після чого приховати зраду не вдасться. Якщо є привід ревнувати — стережіться. Козероги дуже горді та мстиві. Вони зруйнують ваше життя, а ви навіть не зрозумієте, хто це зробив і як так вийшло.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Гороскоп на 2020 рік розповість, що приготували зірки для всіх знаків Зодіаку на 12 місяців.
Любовний гороскоп: які знаки Зодіаку є найбільш схильними до зрад і не можуть без того, щоб не "ходити наліво".
Гороскоп сумісності називає три пари по знакам Зодіаку, яким буде важко створити міцну сім'ю і жити під одним дахом.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!