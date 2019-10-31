Ні сорому, ні совісті: найаморальніші знаки Зодіаку

Егоїзм, непередбачуваність і безпринципність – головні риси, які притаманні аморальним людям. Вони не сприймають грань між "добром" і "злом", а заради власних інтересів підуть по головах і наступлять на горло будь-кому.

OBOZREVATEL склав список найбільш аморальних знаків Зодіаку. Їх варто остерігатися.

Фото: slovech.co

Рак

Селена Гомес Фото: instagram/selenagomez

Народилася: 22 липня 1992 року

Представники цього знака не знають слів "стоп" і "не можна". Ніякі обмеження Ракам невідомі. Заради своїх інтересів і досягнення цілей вони наплюють на всі правила, наступлять на горло навіть близьким людям. Найстрашніше, що ви можете і не здогадуватися про те, що потай від вас плетуться інтриги. Тому будьте обережні з Раками.

Лев

Кайлі Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Народилася: 10 серпня 1997 року

Леви – найпідступніші знаки Зодіаку. Вони підуть на найстрашніші діяння, здійснять будь-який гріх, але, у результаті, отримають своє. Ви ніколи не почуєте від представників цього знака щирих слів каяття і жалю. Адже дай шанс Левам і вони вчинять так само. Якщо не гірше.

Овен

Олена Темнікова Фото: instagram/lenatemnikovaofficial

Народилася: 18 квітня 1985 року

Жарти з людьми, народженими під цим знаком Зодіаку, погані. Адже вони надмірно емоційні й імпульсивні. З віком ці риси можуть посилюватися і перетворюватися в жорстокість і злість. Краще не виводити Овнів на емоції, адже вони заберуть всю вашу енергію і змусять відчувати себе загнаною овечкою.

Читайте також на OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!