Обходьте їх десятою дорогою! Найагресивніші знаки Зодіаку

Кожна людина в силу певних обставин може стати агресивною. Але існують люди, які є такими від народження.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку найагресивніші та найконфліктніші. Від них варто триматися подалі.
Фото: slovofraza.com
Рак
Селена Гомес
Фото: instagram/selenagomez
Народилася: 22 липня 1992 року
Раки – це одні з тих, хто спочатку агресує, а потім вже думає, чи все правильно зроблено. Вони обрушують весь свій гнів на тих, хто переходить їм дорогу, тому з представниками цього знака не варто жартувати. Зазначимо, що потім Раки можуть попросити вибачення за свою поведінку, але щоб охолонути, їм потрібно досить багато часу.
Терези
Емілія Кларк
Фото: instagram/emiliaclarkee
Народилася: 23 жовтеня 1986 року
Представники цього знака не люблять чекати, тому дуже зляться, коли їх змушують це робити. Вони, наприклад, готові пройти кілометри пішки, аби не стирчати на зупинці в очікуванні автобуса. Адже Терези терпіти не можуть черги, повільних касирів або затримки транспорту. А також вони не чекатимуть, поки друга половинка змінитися, вони просто підуть до більш гідної людини.
Скорпіон
Скарлетт Йоханссон
Фото: instagram/seriouslyscarlett
Народилася: 22 листопада 1984 року
Якщо у Скорпіонів гарний настрій, то вони – милі люди з ангельським характером. Але варто їм на щось або когось розлютитися, то вам не уникнути цілого шквалу емоцій і навіть агресії. Під час конфлікту представники цього знака не здатні приховувати свою дратівливість, та й особливо і не прагнуть цього робити. Крім того, це один з найбільш упертих знаків Зодіаку, що лише ускладнює спілкування з ним.
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