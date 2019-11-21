Тримайтеся від них подалі! Найагресивніші знаки Зодіаку

Кожна людина в силу певних обставин може стати агресивною. Але існують люди, які є такими від народження.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку найагресивніші та найбільш конфліктні. Від таких людей варто триматися подалі.
Фото: divomix.com
Терези
Емілія Кларк
Фото: instagram/emiliaclarkee
Народилася: 23 жовтень 1986 року
Терези — це одні з тих, хто спочатку агресує, а потім вже думає, чи все правильно зроблено. Вони обрушують весь свій гнів на тих, хто переходить їм дорогу, тому з представниками цього знака не варто жартувати. Зазначимо, що потім Терези можуть попросити вибачення за свою поведінку, але для того, щоб охолонути, їм потрібно досить багато часу.
Лев
Кайлі Дженнер
Фото: instagram/kyliejenner
Народилася: 10 серпня 1997 року
Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, агресивні двадцять чотири години на добу і сім днів на тиждень. Звичайно, вони можуть проявляти милосердя, терпимість і витримку, адже схильні до роботи над собою. Однак роблять вони це дуже рідко. До речі, Левів складно назвати любителями агресії й прихильниками безмежної грубості. Просто це у них в крові — по-іншому вони не вміють.
Скорпіон
Скарлетт Йоханссон
Фото: instagram/seriouslyscarlett
Народилася: 22 листопада 1984 року
По суті, представники цього знака дуже спокійні. Але також вони неймовірно уперті люди, які в момент відстоювання своєї позиції втрачають контроль і можуть сильно розлютитися. Якщо доведете Скорпіонів до агресії, то краще негайно відступайте якнайдалі, бо потрапите під гарячу руку. Вони дуже уразливі і можуть мстити.
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