Тримайтеся від них подалі! Найагресивніші знаки Зодіаку

Кожна людина в силу певних обставин може стати агресивною. Але існують люди, які є такими від народження.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку найагресивніші та найбільш конфліктні. Від таких людей варто триматися подалі.

Фото: divomix.com

Терези

Емілія Кларк Фото: instagram/emiliaclarkee

Народилася: 23 жовтень 1986 року

Терези — це одні з тих, хто спочатку агресує, а потім вже думає, чи все правильно зроблено. Вони обрушують весь свій гнів на тих, хто переходить їм дорогу, тому з представниками цього знака не варто жартувати. Зазначимо, що потім Терези можуть попросити вибачення за свою поведінку, але для того, щоб охолонути, їм потрібно досить багато часу.

Лев

Кайлі Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Народилася: 10 серпня 1997 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, агресивні двадцять чотири години на добу і сім днів на тиждень. Звичайно, вони можуть проявляти милосердя, терпимість і витримку, адже схильні до роботи над собою. Однак роблять вони це дуже рідко. До речі, Левів складно назвати любителями агресії й прихильниками безмежної грубості. Просто це у них в крові — по-іншому вони не вміють.

Скорпіон

Скарлетт Йоханссон Фото: instagram/seriouslyscarlett

Народилася: 22 листопада 1984 року

По суті, представники цього знака дуже спокійні. Але також вони неймовірно уперті люди, які в момент відстоювання своєї позиції втрачають контроль і можуть сильно розлютитися. Якщо доведете Скорпіонів до агресії, то краще негайно відступайте якнайдалі, бо потрапите під гарячу руку. Вони дуже уразливі і можуть мстити.

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