Надійний захист від природи: які знаки Зодіаку мають міцний імунітет

Кожен знак Зодіаку має природний захист, однак у кожного він проявляється по-різному. У деяких представників зодіакального кола здатність чинити опір хворобам знаходиться на більш високому рівні, ніж у інших.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, у яких знаків Зодіаку найміцніший імунітет і найбільш розвинена стійкість до хвороб.

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Овен

Овен, як вогненний знак Зодіаку, є досить стійким до небезпек, які насуваються на нього ззовні. Це ж стосується здоров'я і стійкості до хвороб. Їх організм немов відкидає небезпеку, і астрологи вважають, що це завдяки небесному тілу, яке захищає Овнів – Сонцю. У період епідемій вірусних захворювань вони загадковим чином є більш витривалими, а якщо Овен захворює – процес одужання проходить порівняно швидше.

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Близнюки

Найсильніше здатність чинити опір хворобам простежується, на думку астрологів, у Близнюків. Вони дуже вразливі, але їх імунітет настільки старанно бореться з будь-якими вірусами та інфекціями, що в останніх не залишається шансів. Планета-покровитель – Меркурій відштовхує всі негативні фактори і наділяє Близнюків потужним захистом. Також Меркурій уособлює собою здатність до адаптації і легкого пристосування, що сприяє захисту організму і адаптивності імунної системи.

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Лев

Лев завдяки потужному захисту Сонця здатний енергійно протистояти будь-яким зовнішнім небезпекам. Вони володіють міцним імунітетом від природи і якщо хворіють – недуга відступає швидко і протікає практично непомітно. Леви схильні до нервової напруги, однак якщо вони уникають стресових ситуацій – їх здоров'ю нічого не загрожує.

Раніше OBOZREVATEL також писав про те, які знаки Зодіаку мають найбільш міцне здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше астролог Євген Волоконцев на своєму YouTube каналі зробив астрологічний аналіз того, що відбувається в світі на тлі процесу поширення коронавірусу і припустив чотири варіанти розвитку подій.

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