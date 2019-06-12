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На межі нервового зриву: найдепресивніші знаки Зодіаку

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Стрес — постійний супутник людства. Просто деякі його представники можуть із ним впоратися, а деякі — ні.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку найдепресивніші.

Лев

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Фото з Instagram

Народилася: 10 серпня 1997 року

Представники цього знака дуже чутливі, дбайливі і співчутливі, але їм часто здається, що на них ніхто не звертає уваги. Тому у Левів висока схильність до поганого настрою і навіть депресії. Їм постійно треба відчувати, що їх люблять і що вони потрібні.

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Скорпіон

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон

Фото з Instagram

Народилася: 22 листопада 1984 року

У Скорпіонів є все, щоб бути повноцінно щасливими, але особливості характеру заважають їм у цьому. Представники цього знака завжди напружені і трохи знервовані, бо все, за що вони беруться, має бути зроблене ідеально. А якщо у них не виходить це зробити, то вони впадають у депресію.

Рак

Селена Гомес

Селена Гомес

Фото з Instagram

Народилася: 22 липня 1992 року

Те, що інші називають "депресією" — для Раків норма. Бо вони не можуть не переживати через свої вчинки, рішення і слова. Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, занадто чутливі і беруть дуже близько до серця будь-яку критику і будь-які неприємності. А це — прямий шлях до стресу і депресії.

Раніше OBOZREVATEL зібрав трійку найвеселіших знаків Зодіаку.

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гороскоп 2019
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Комарова Елена
Комарова Елена
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Иванова Зоя
Иванова Зоя
Cпacибо тoму, ктo пoкaзaл мнe этот пpекpасный cайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/kyrpcf5 Пpoсто пройдя пpoстoй oпpос пoлyчила почти пoлyгодoвую зарплату)) Пoльзуйтecь, покa eще еcть вoзмoжность=)
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