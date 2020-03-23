Мрія всіх жінок: названі найпривабливіші чоловіки за знаком Зодіаку

Кожен знак Зодіаку має свої певні особливості: хтось має твердий характер, хтось – міцне здоров'я, інші ж мають природну харизму.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку серед чоловіків є найпривабливішими.

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Овен

Овни притягують увагу прекрасної статі, немов магніт. Вони вольові і наполегливі, що створює образ завойовника і "непробивної стіни". Чоловік-Овен завжди буде досягати бажаного, незважаючи на будь-які перешкоди. У компанії такого чоловіка кожна жінка буде відчувати себе слабкою і беззахисною.

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Діва

У Дів добре розвинені комунікативні навички і почуття гумору – це обеззброює і водночас підкуповує. Спілкування з таким чоловіком завжди цікаве, а будь-яку незручну ситуацію він зуміє перетворити в ненав'язливий жарт. Головна перевага Дів – ви ніколи не зможете з ними всерйоз посваритися. Крім того, цей чоловік надійний, вірний, вміє любити, і жінки це відчувають.

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Стрілець

Представник цього знака підкуповує умінням заспокоїти і оточити обраницю почуттям захищеності. З таким чоловіком жінка завжди буде відчувати себе в надійних руках – її ніхто не образить, а улюблений – ніколи не зрадить. Стрільці – справжні добувачі, вірні чоловіки і хороші батьки, що також впливає на вибір супутника по життю.

Рixabay

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