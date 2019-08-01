Молодик в серпні 2019: на які знаки вплине найбільше

Молодик в серпні 2019 року відбудеться двічі — 1 і 30 числа. Це ідеальний час, щоб перезавантажитися і поставити нові грандіозні цілі. Однак на деякі знаки Зодіаку це неймовірне явище негативно вплине.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, на кого молодик, який відбудеться 1 серпня о 06 годині 11 хвилин, вплине найбільше.

Фото: ptoday.ru

Близнюки

1 серпня у Близнюків буде буквально все валиться з рук. Їм буде складно в колективі, а день може буквально сипатися іскрами. Якщо ви не хочете, щоб з цих іскор розгорівся якийсь гарячий конфлікт, вам краще зайнятися власними справами і тримати свою думку при собі.

Фото: ptoday.ru

Скорпіон

Скорпіонам в молодик 1 серпня варто ставити перед собою реальні завдання. Не піднімайте планку на недосяжну висоту. Єдиний результат, якого ви досягнете при такому положенні справ — це зіпсований настрій.

Фото: hochu.ua

Риби

У молодик 1 серпня на Риб чекає серйозна заклопотаність. Їм доведеться крутитися, як білка в колесі, щоб все встигнути. Головне, щоб надлишок справ не зробив їх дратівливими і нервовими. Постарайтеся в моменти гніву витримати паузу, щоб не наговорити зайвого.

Фото: rosregistr.ru

Раніше OBOZREVATEL розповів, які знаки Зодіаку найвразливіші. У спілкуванні з ними потрібно бути тактовними і тримати свій язик за зубами.

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