Молодик у Рибах: як пережити складний період у кінці лютого

23 лютого нас чекає Молодик у Рибах, і ця астрономічна подія вплине на представників всіх знаків Зодіаку без винятку.

У цей день важливо бути більш чутливим по відношенню до оточуючих, і зірки будуть цьому сприяти.

Астролог Сьюзан Тейлор радить більше часу і сил приділити підтримці членів сім'ї і друзів, при цьому зазначає, на що слід звернути увагу в робочій сфері.

Вплив Меркурія

Лютневий Молодик ускладнюється тим, що в цей же період Меркурій знаходиться у ретроградному стані (з 17 лютого до 10 березня), і поєднання цих двох чинників загрожує емоційними перевантаженнями.

Хороша новина в тому, що в цей же період зірки допоможуть знайти мудре рішення проблем, що давно накопичилися. Тому свої сили слід сконцентрувати на робочих проектах, а з близькими людьми проявити більше терпіння і бути чуйними.

Зміни попереду

Молодик у Рибах буде пов'язаний не тільки з ретроградним Меркурієм, це також буде пов'язано з трином Марса у Козерозі та Урана в Тільці. Згадана астральна конфігурація спонукає проявити сміливість в роботі.

Молодик у Рибах

З іншого боку, Марс підштовхне до легкого сприйняття знань і умінь. Тому не втрачайте шанс дізнатися щось нове, взятися за нову книгу або піти на навчальні курси, які давно відсуваються на задній план.

Цей Молодик дуже сильно вплине на енергію і емоції. Для людей творчих професій друга половина лютого стане найпродуктивнішим періодом з піком саме 23 числа.

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