Молодик 23 лютого: астролог попередив про небезпеку

Астролог, нумеролог Ігор Мехеда розповів про те, що на молодика 23 лютого 2020 року "не слід реагувати на інформацію, що надходить із зовнішнього світу".

"Вона може привести до тупикових рішень або напружених ситуацій", – сказав він OBOZREVATEL.

За його словами, однією з особливостей молодика 23 лютого є те, що він пройде "під сильним впливом сфери планети Нептун". "Це дає інтуїтивні осяяння, як і знак Риб, в якому буде перебувати Місяць".

Молодик 23 лютого допоможе зміцнити здоров'я

Таким чином, "на молодика відбудуться інтуїтивні прозріння про те, як вирішувати те чи інше питання в роботі чи особистому житті. Посилиться і творчий потенціал", – пообіцяв астролог.

У той же час він попередив про те, що планета Меркурій знаходиться в ретроградному русі, що "буде перешкоджати об'єктивній оцінці подій зовнішнього світу".

"Тому в період цього молодика рекомендується слухати внутрішній голос інтуїції і не реагувати на інформацію, що надходить із зовнішнього світу. Слухаємо тільки внутрішній голос", – підкреслив Ігор Мехеда.

Він вказав на ще одну особливість молодика 23 лютого. В цей день буде "з'єднання Сонця і Місяця із зіркою Фомальгаут". "Це дасть розуміння взаємодії духовних і матеріальних аспектів людини як єдиного цілого", – пояснив астролог.

"Також не забуваємо, що цей молодик проходить під час дії нумерологічної матриці з 16 двійок: 02022020, 12022020 20022020 22022020 і тому є воротами до довгого періоду життя людей. Тому виконувати оздоровчі практики в цей молодик вкрай важливо. Так можна задати програму міцного здоров'я на багато місяців", – підкреслив він.

Ігор Мехеда додав, що 23 лютого можна проводити обряди "очищення, оздоровлення і посилення - різного роду медитації, пости і оздоровчі техніки".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда розповів про те, що дати з чотирма "двійками" – 12, 20 і 22 лютого 2020 року – є "перехідною точкою від минулого до майбутнього".

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