Місячний календар стрижок на лютий: найкращі і найгірші дні

Згідно з місячним календарем, в лютому 2020 року 13 сприятливих днів для стрижки та 14 сприятливих днів для фарбування волосся.

Найкращих днів для процедур манікюру і педикюру в лютому 2020 року 9. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Стрижку рекомендується робити 2, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 25, 26, 27 і 28 лютого. В такому випадку волосся буде добре лежати, матиме здоровий і доглянутий вигляд. Несприятливі дні для стрижки – 1, 3, 8, 9, 16, 19, 20, 23 і 24 лютого.

Календар стрижок на лютий 2020 року

Решта днів загалом нейтральні. Але якщо зробити стрижку 2 лютого, можна позбутися від негативу, якщо 13 лютого – привернути гроші. 18 лютого можна вдало змінити образ. 27 і 28 лютого – хороші дні для експериментів із зачіскою.

Сприятливі дні для фарбування волосся в лютому 2020 року такі: 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 27, 28 лютого. Несприятливі дні для фарбування: 1, 3, 7, 8, 9, 19, 20, 23, 24, 29 лютого.

Сміливі експерименти з волоссям можна проводити 4, 28 і 28 лютого Google Images

Сміливі експерименти з волоссям можна проводити 4, 28 і 28 лютого. Фарбуватися в блондинку найкраще 2, 10, 15 і 21 лютого. Причому, фарбування 10 лютого принесе успіх в бізнесі, а 15 лютого додасть упевненість в собі. Для фарбування волосся в темні тони найкраще підійдуть такі дні: 6, 12 і 16 лютого.

Сприятливі дні для манікюру і педикюру в лютому 2020 року такі: 4, 9, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 22 лютого. Причому, манікюр 4 лютого допоможе впоратися з проблемами, 9 лютого поліпшить настрій, 11 і 14 лютого сприятиме знаходженню другої половинки, манікюр 13 лютого допоможе позбутися негативу, 20 лютого – додасть впевненості. Манікюр 22 принесе удачу, але тільки якщо обрати червоний, зелений чи жовтий відтінки лаку.

Манікюр 4 лютого допоможе впоратися з проблемами, 9 лютого поліпшить настрій Google Images

Несприятливі дні для манікюру і педикюру в лютому 2020 року такі: 1, 2, 3, 5, 7, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 лютого. Манікюр 1 лютого може спровокувати конфлікти, 3 лютого – невдачу, 16 і 27 лютого – ожиріння, 17 лютого – проблеми в стосунках, 25 лютого – травми, 26 лютого – погані новини, 28 лютого – ослаблення імунітету, 29 лютого – фінансові проблеми.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив гороскоп на лютий 2020 року картах Таро для всіх знаків Зодіаку. Він обіцяє дуже позитивний період Овнам, активний – Ракам і романтичний – Козерогам.

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