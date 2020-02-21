Місячний календар стрижок на березень: найкращі і найгірші дні

Згідно з місячним календарем, в березні 2020 року 12 сприятливих днів для стрижки та 13 сприятливих днів для фарбування волосся.

Найкращих днів для процедур манікюру і педикюру в березні 2020 року 13. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Стрижку рекомендується робити 1, 7 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21 і 26 березня. Зачіска буде виглядати прекрасно, волосся буде мати здоровий і доглянутий вигляд. Несприятливі дні для стрижки – 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 і 31 березня.

Дні, що залишилися – нейтральні. Експерименти з волоссям будуть найбільш вдалими 13 березня. "Грошові" дні для стрижки – 15 і 19 березня. У той же час похід до перукаря 16 березня може обернутися фінансовими втратами. Щоб зміцнити здоров'я, слід постригтися 18 або 26 березня. І навпаки, стрижка 4, 27 і 29 березня піде на шкоду. Якщо постригтися 17 березня, можуть виникнути проблеми із зором.

Кращі дні для стрижки в березні 2020 року - 1, 7 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21 і 26 березня.

Сприятливі дні для фарбування волосся в березні 2020 року такі: 1, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 26 і 31 березня. Несприятливі дні для фарбування: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 23, 24, 25, 27, 28 і 30 березня.

Решта днів нейтральні. Найкращі дати для фарбування в світлі тони – 13 і 31 березня, в темні – 6, 12 і 15 березня. Для радикальної зміни іміджу виберіть 17 або 18 березня, для сміливих експериментів з волоссям – 1 або 19 березня. У той же час фарбування волосся 5 і 28 березня може призвести до проблем, 11 березня – спровокує головний біль, а 9 березня стане причиною фінансових труднощів.

Сприятливі дні для манікюру і педикюру в березні 2020 року такі: 1, 2, 6, 7, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 30 і 31 березня. Несприятливі дні для манікюру і педикюру в березні 2020 року такі: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 і 29 березня.

Манікюр та педикюр, зроблений 1 або 17 березня, приверне удачу, 6 березня буде сприяти підвищенню авторитету в суспільстві, 7 березня – допоможе вирішити проблеми, 13 березня – стане захистом від ворогів, 15 березня – зробить вас більш сексуальною, 19 березня – збільшить тривалість життя, 21 або 23 березня – допоможе знайти кохану людину, 30 березня поліпшить відносини з оточуючими.

Разом з тим манікюр чи педикюр 3 березня буде притягувати нещастя, 8 березня – недоброзичливців, 9 і 12 березня – проблеми, 10 березня – принесе погані новини, 20 березня спровокує сварку.

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