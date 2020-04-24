Місячний календар на травень 2020 року: яким буде цей місяць

У місячному календарі на травень 2020 року різні події надають певний вплив на навколишню природу і людину. Молодик, повний місяць, дні першої і останньої чверті місяця вважаються часом посиленої взаємодії сонця і місяця між собою.

Сприятливими місячними днями є ті, коли на небі створюється аспект в 60 або 120 градусів між сонцем і місяцем, пише "Mirkosmosa".

pexels.com

Місячний календар - це циклічна зміна 4-х фаз нічного світила. Місячний місяць складається з 29-30 місячних діб відштовхуючись від довжини 1-го дня, а також, визначається близькістю місяця до горизонту під час молодика. Місячні дні, не завжди рівні один одному за часом. Це обумовлено тим, що закінчений місячний цикл складає близько 29,5 сонячних днів. Початком місяця за місячним календарем, точкою відліку, вважається момент молодика.

pexels.com

За місячним календарем на травень 2020 року буде циклічна зміна фаз місяця.

mirkosmosa.ru

Місячний календар на травень 2020

mirkosmosa.ru

mirkosmosa.ru

mirkosmosa.ru

Найсприятливіші дні в травні 2020 року.

mirkosmosa.ru

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