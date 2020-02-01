Місячний календар на лютий: сприятливі і несприятливі дні

Згідно з місячним календарем, повний місяць в лютому 2020 припадає на 9 лютого, молодик – на 23 лютого.

Протягом місяця буде 4 несприятливих дні. Вони випадають на 2, 9, 16 і 23 лютого. Сприятливими днями лютого 2020 року будуть такі: 4, 13, 18 і 29 лютого. Решта днів будуть загалом нейтральними. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Повний місяць відбудеться 9 лютого о 9:32 за київським часом. Місяць буде перебувати в знаку Лева. День сприяє побудові амбітних планів на майбутнє.

Незважаючи на те, що день вважається несприятливим, рекомендується організувати відпочинок в колі рідних і знайомих, відвідати театри, кіно або піти на концерт. У той же час вкрай небажані будь-які медичні процедури, пов'язані з серцем і всією серцево-судинною системою.

Місячний календар на лютий 2020 року

Молодик відбудеться 23 лютого о 17:31 за київським часом. Місяць буде знаходитися в зодіакальному знаку Риби. У цей день, з одного боку, може загостритися інтуїція, але з іншого, є небезпека відходу від реальності.

Знак Риб вважається символом занурення всередину себе, медитативности і споглядальності. Тому день добре підійде для всіх духовних практик, але важливі рішення слід відкласти.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив гороскоп на лютий 2020 року по картах Таро для всіх знаків Зодіаку. Він обіцяє дуже позитивний період Овнам, активний – Ракам і романтичний – Козерогам.

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