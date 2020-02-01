Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини астрології

Місячний календар на лютий: сприятливі і несприятливі дні

1.1т
Читати матеріал російською

Згідно з місячним календарем, повний місяць в лютому 2020 припадає на 9 лютого, молодик – на 23 лютого.

Протягом місяця буде 4 несприятливих дні. Вони випадають на 2, 9, 16 і 23 лютого. Сприятливими днями лютого 2020 року будуть такі: 4, 13, 18 і 29 лютого. Решта днів будуть загалом нейтральними. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Повний місяць відбудеться 9 лютого о 9:32 за київським часом. Місяць буде перебувати в знаку Лева. День сприяє побудові амбітних планів на майбутнє.

Новини
Гороскоп на 2020 рік по картах Таро: ключі і двері

Незважаючи на те, що день вважається несприятливим, рекомендується організувати відпочинок в колі рідних і знайомих, відвідати театри, кіно або піти на концерт. У той же час вкрай небажані будь-які медичні процедури, пов'язані з серцем і всією серцево-судинною системою.

Місячний календар на лютий 2020 року

Місячний календар на лютий 2020 року

Молодик відбудеться 23 лютого о 17:31 за київським часом. Місяць буде знаходитися в зодіакальному знаку Риби. У цей день, з одного боку, може загостритися інтуїція, але з іншого, є небезпека відходу від реальності.

Знак Риб вважається символом занурення всередину себе, медитативности і споглядальності. Тому день добре підійде для всіх духовних практик, але важливі рішення слід відкласти.

Новини
Любовний гороскоп на 27 січня – 2 лютого: кому загрожує небезпека

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив гороскоп на лютий 2020 року по картах Таро для всіх знаків Зодіаку. Він обіцяє дуже позитивний період Овнам, активний – Ракам і романтичний – Козерогам.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Тег
місячний календар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы