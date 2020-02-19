Місячний календар на березень: озвучені небезпечні дати

Згідно з місячним календарем, повний місяць в березні 2020 року припадає на 9 березня, молодик – на 24 березня.

Протягом місяця буде 8 несприятливих днів. Вони випадають на 2, 11, 13, 15, 17, 20, 22 і 23 березня. Сприятливими днями березня 2020 року буде два дні: 28 і 31 березня. Решта днів будуть загалом нейтральними. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Повний місяць відбудеться 9 березня о 19:49 за київським часом. Місяць перебуватиме в знаку Діва. Цей день добре підійде для вирішення питань, пов'язаних з матерією у всіх її проявах (дім, фінанси, нерухомість, земля, здоров'я), а також для упорядкування чого-небудь.

З'явиться можливість істотно поліпшити умови життя і стосунки в сім'ї і на роботі. Рекомендується дати старт оздоровчому комплексу чи дієті. Очищення організму і життєвого простору також буде успішним.

У той же час повний місяць буде чинити сильний вплив на сферу почуттів і чуттєвості. Логічні здібності можуть дещо ослабнути. З цієї причини 9 березня не рекомендується ухвалювати важливі рішення і підписувати папери.

Повний місяць у березні 2020, припадає на 9 березня

Молодик відбудеться 24 березня об 11:30 за київським часом в знаку Овна. У цей день можна писати плани на майбутній місячний місяць, а також ставити перед собою амбітні цілі, особливо короткострокові. Але їх реалізацію розпочніть наступного дня, 25 березня. У цей день сприятливо повертати борги.

Небезпеку можуть становити гострі предмети і вогонь. Підвищується ймовірність конфліктів, але також з'являється унікальна можливість для їх вирішення. Головна умова гармонізації стосунків – готовність прощати і приймати людей такими, як вони є.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив гороскоп по картах Таро на 2020 рік. Він обіцяє кар'єрне зростання Дівам і достаток Водоліям.

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