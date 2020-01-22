Місячний календар на 23 січня: стежте за здоров'ям

Згідно з місячним календарем на січень 2020 року, в четвер, 23 січня, багато хто буде відчувати знесилення і небажання що-небудь робити.

У четвер не рекомендується займатися справами, які вимагають великих витрат енергії, повідомляє OBOZREVATEL.

На 23 січня випадає 28-й і 29-й місячний день. Місяць буде знаходитися в зодіакальному знаку Козеріг.

Місячний календар на 23 січня

До 7 години ранку буде загалом сприятливий час для будь-яких "господарських" справ. У той же час багато хто може відчувати невелике нездужання.

Після 7 години ранку настане 29-й місячний день, і самопочуття може ще більше погіршитися у зв'язку з тим, що цей день пройде на мінімумі енергії. Цей день вважається несприятливим для будь-яких активних дій. Людей можуть відвідувати сумні думки, можуть виникати депресивні стани, можливе загострення хронічних захворювань.

У той же час четвер – це день Юпітера, тому 23 січня можливі інтуїтивні прозріння. День сприяє комунікаціям, які можуть принести визнання і успіх. Вдалим буде і спілкування з керівництвом.

Але перш ніж зробити той чи інший крок, необхідно прислухатися до підказок внутрішнього голосу. Той же принцип необхідно застосовувати і в романтичних стосунках.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив гороскоп по картах Таро на лютий 2020 року. Він обіцяє позитивний період Овнам, активний – Ракам і романтичний – Козерогам.

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