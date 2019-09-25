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Місячний календар грошей на жовтень 2019 року

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Астролог Ефа Форіна розповіла, що 2 і 27 жовтня не слід давати гроші в борг.

Про це вона повідомила OBOZREVATEL і назвала інші важливі дати місячного календаря на жовтень 2019 року, що стосуються грошей.

За її словами, найбільш сприятливий день для позичання грошей в жовтні – субота, 12 жовтня.

Брати в борг у жовтні найкраще у вівторок, 29 жовтня. Категорично не рекомендується позичати гроші у вівторок, 22 жовтня, і в середу, 30 жовтня.

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Кращий день у жовтні для повернення боргів – понеділок, 14 жовтня. Найменш відповідні для цього дні – п'ятниця, 4 жовтня, і понеділок, 7 жовтня.

Щоб у гаманці завжди водилися гроші, їх потрібно перерахувати 10 жовтня

Щоб у гаманці завжди водилися гроші, їх потрібно перерахувати 10 жовтня

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Як розповіла Ефа Форіна, щоб у гаманці завжди водилися кошти, гроші потрібно перерахувати в четвер, 10 жовтня. Купити новий гаманець рекомендується 1 жовтня.

Кращі дні для покупки подарунків – субота, 5 жовтня, і середа, 16 жовтня.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше Ефа Форіна прокоментувала пророцтво Ванги про кінець світу і висловила думку про те, чому і коли може загинути людство.

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Тема
Ексклюзив
Особа
Ефа Форіна
Теги
місячний календар бумажные деньги
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