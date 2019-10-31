Місячний календар грошей на листопад: як зберегти і примножити багатство

Астролог Ефа Форіна розповіла, що три дні в листопаді не слід давати гроші в борг.

Про це вона повідомила OBOZREVATEL, озвучуючи місячний календар на листопад 2019 року.

За її словами, кращі дні для того, щоб давати гроші в борг – 3 і 23 листопада. Віддавати борги вона порекомендувала 13 і 17 листопада.

Астролог попередила: категорично заборонено давати гроші в борг 20, 25 і 29 листопада. Віддавати борги в листопаді не можна 1 і 9 листопада.

Купіть новий гаманець 10 листопада

Сприятливі дні для того, щоб брати гроші в борг – 4 і 7 листопада. Заборонено позичати гроші 5 і 29 листопада.

Щоб у будинку водилися гроші, їх слід перерахувати 27 листопада. З тією ж метою 10 листопада можна купити новий гаманець. Кращий день для покупки подарунків – 23 листопада, – розповіла Ефа Форіна.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ефа Форіна озвучила місячний календар краси на листопад 2019 року. Вона повідомила кращі дати місяця для стрижки, фарбування волосся, манікюру, педикюру і косметичних процедур з догляду за обличчям і тілом.

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