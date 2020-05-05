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Місячний гороскоп на 6 травня: час сексу, фінансів та пристрастей

3.6т
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Один із найбільш емоційно напружених днів місяця.

Сьогодні і завтра Місяць проходить по Скорпіону, загострюючи і затьмарюючи наше сприйняття дійсності, часто формуючи руйнівні і конфліктні настрої.

Місячний гороскоп на 6 травня: час сексу, фінансів та пристрастей

Погані передчуття, підсвідоме бажання захиститися від можливих ударів долі, розчарування та розбиті надії – весь цей набір чуттєвих жахів сьогодні живе глибоко в підсвідомості і найчастіше може не мати під собою реального підґрунтя.

До того ж, через напружені взаємини Місяця з Сатурном середина дня може бути забарвлена депресивними настроями, бажанням вирватися з полону обставин, що затьмарюють життя.

У такі дні добре зануритися в заняття, які вимагають творчої трансформації, коли інтенсивні почуття перетворюються в щось нове. Позбутися від внутрішніх страждань можна і по-іншому. Наприклад, прибираючи будинок від непотрібного мотлоху або звільняючи сад від віджилих рослин. А можливо, ваші загострення пристрастей розрядить приємна звістка фінансового характеру.

Щодо здоров'я: в такі дні вимагають особливої уваги органи репродуктивної системи.

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Автор
Наталія Ульянкіна Наталія Ульянкіна
Тема
Астрологічний прогноз
Тег
гороскоп 2020
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