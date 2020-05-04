Місячний гороскоп на 5 травня: день любові та краси

Триває час світського спілкування, інтересу до свого партнера та інших людей, до мистецтва і культурних заходів. Присвятіть більше часу художнім аспектам життя – усьому, що має відношення до комфорту, дизайну, легкості буття.

Місяць у Терезах налаштовує нас на толерантність у взаєминах із партнерами. Цей день ефективний для ділових переговорів – є можливість прийти до розумного рішення і довгострокової угоди.

Другу половину дня, а точніше – після 17 години – добре використовувати для приємного спілкування з подругами. Мабуть, сьогодні нас порадує все, що має відношення до гарних світських розваг – звичайно, з урахуванням нинішньої ситуації.

Про здоров'я і харчування: обмежте вживання гострих і солоних продуктів. Потіште себе витонченими солодкими смаками. Ті з вас, хто має проблеми з нирками, сьогодні суворіше дотримуйтесь приписів лікаря.

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