Місячний гороскоп на 4 травня: день зміцнення ділових відносин

Сьогодні всі важливі справи бажано починати з 10 години ранку. До цього часу холостий Місяць не помітить ваших зусиль, і дії не дадуть бажаного результату.

Після 10 ранку найкраще будуть складатися партнерські стосунки – особисті і ділові. Сьогодні ми готові не тільки йти на компроміси, краще чути і розуміти один одного, а й зміцнювати стосунки. Найбільше це стосується все-таки не романтичних зв'язків, а робочих. Слід направити зусилля на досягнення конкретної мети або провести ділові переговори з 11 до 15 годин.

Емоційна сфера зараз нестійка. Ми можемо перебувати в полоні ілюзій. Тому не варто йти на поводу почуттів і бажань – вони схиляють нас до самообману і можуть супроводжуватися хворобливими переживаннями. Це також не найкращий час для покупок, пов'язаних із красою і мистецтвом – можливі розчарування.

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