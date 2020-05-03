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Місячний гороскоп на 4 травня: день зміцнення ділових відносин

3.1т
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Сьогодні всі важливі справи бажано починати з 10 години ранку. До цього часу холостий Місяць не помітить ваших зусиль, і дії не дадуть бажаного результату.

Місячний гороскоп на 4 травня: день зміцнення ділових відносин

Після 10 ранку найкраще будуть складатися партнерські стосунки – особисті і ділові. Сьогодні ми готові не тільки йти на компроміси, краще чути і розуміти один одного, а й зміцнювати стосунки. Найбільше це стосується все-таки не романтичних зв'язків, а робочих. Слід направити зусилля на досягнення конкретної мети або провести ділові переговори з 11 до 15 годин.

Емоційна сфера зараз нестійка. Ми можемо перебувати в полоні ілюзій. Тому не варто йти на поводу почуттів і бажань – вони схиляють нас до самообману і можуть супроводжуватися хворобливими переживаннями. Це також не найкращий час для покупок, пов'язаних із красою і мистецтвом – можливі розчарування.

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Автор
Наталія Ульянкіна Наталія Ульянкіна
Тема
Астрологічний прогноз
Тег
гороскоп 2020
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