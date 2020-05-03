Місячний гороскоп на 3 травня: остерігайтеся емоційних зривів

До обіду буде досить непоганий період, коли ми перебуваємо в гармонії з собою й оточуючими.

Скористайтеся цим часом, щоб завершити вчорашні справи або зробити щось практичне і корисне в будинку або в саду.

Після обіду буде рости внутрішня, емоційна напруга. На цей час – із 16 до 20 вечора – жінкам краще не призначати посиденьки, а двом жінкам не збиратися на одній кухні. Це стосується, в першу чергу, представників знаків Овнів, Скорпіонів, Тельців, Терезів. Найрозумнішим рішенням буде перегляд мелодраматичного серіалу чи занурення в улюблені творчі заняття – музичні, рукодільні.

Щодо здоров'я: слід уважно ставитися до якості їжі, менше їсти солодкого, а також берегти нервову систему.

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