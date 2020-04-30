Місячний гороскоп на 1 травня для всіх знаків Зодіаку

Весь світловий день – до 19 годин - сприятливий для натхненного відпочинку, ігор з дітьми, активних творчих занять. Особливо яскраво це відчують представники вогненних знаків – Овни, Леви, Стрільці.

Втім, деякі нюанси сьогоднішнього, а також найближчих декількох днів змусять багатьох напружитися. З'єднання Меркурія з Ураном в Тельці може, з одного боку, внести в нашу розмірене життя невеликі потрясіння. А з іншого боку - несподівані, навіть шокові звістки, що мають відношення до фінансової, матеріальної та ділової сфер життя, струснуть розум, спонукаючи до переосмислення звичного способу життя, щоб згодом дати відчутні матеріальні результати. Ця тема торкнеться більшою мірою Тільців, Дів, Козерогів, а також Водоліїв, Близнюків, Левів.

Вдень – з 13 до 16 години – гармонійний аспект між двома жіночими планетами створить чудову душевну атмосферу в сім'ї, у стосунках з жінками. Цей час прекрасно підходить для сімейного або світського спілкування, для інтелектуальних творчих занять. Найбільш помітно аспект проявиться в життя Близнюків, Львів, Раків і Терезів.

Увечері, починаючи з 17 години до кінця дня, приготуйтеся масксимально налаштуватися на позитивний лад, оскільки з'явиться небезпека конфліктів. Постарайтеся не реагувати на різкі прояви емоцій, особливо якщо ви або ваш візаві, по-перше, чоловік, і по-друге, має відношення до наступних знаків: Овен, Лев, Водолій, Рак. Не заводьтеся, уникайте залучення в суперечки, а також в цей час обходьте боком чоловічі компанії.

І останнє: з 19 годин до кінця дня не розпочинайте нових або важливих справ, якщо хочете отримати позитивний результат.

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