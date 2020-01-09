Місячне затемнення 10 січня: що категорично не можна робити

10 січня 2020 року о 21:21 за Києвом відбудеться перше затемнення в новому році – напівтіньове місячне затемнення.

Цей день астрологи називають найнебезпечнішим днем в січні 2020 року, оскільки він збігається з повним місяцем. Затемнення у водному знаку Рака впливає на стосунки і домашню атмосферу. Про те, що категорично не можна робити в затемнення 10 січня, розповідає OBOZREVATEL.

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Так, збіг затемнення з повним місяцем є дуже важкою комбінацією, яка може знаменувати ключовий момент у стосунках, коли двоє або з'єднуються, або розлучаються назовсім. Основні конфлікти можуть бути спровоковані труднощами фінансового плану, у такі періоди загострюються хронічні захворювання і дуже знижений імунітет.

Місячне затемнення може провокувати в людях злість, сумніви, ревнощі, нетерпимість. Тому в день затемнення 10 січня постарайтеся уникати необачних слів, образ і недобрих поглядів, прагніть не роздувати скандали.

Астрологи рекомендують у затемнення 10 січня ретельно контролювати свої слова, думки і дії і не з'ясовувати ні з ким стосунків.

Крім того, цього дня, на думку, фахівців, не можна приймати важливі рішення і не втягуватися в напружені ситуації.

Будьте менш емоційними, більше відпочивайте і не перевантажуйте себе фізично.

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Крім того, 10 січня по можливості добре побути на самоті. Також рекомендується зробити прибирання в квартирі, позбувшись від усього непотрібного, щоб звільнити у своєму житті місце для нового, яке прийде до вас після затемнення.

Це стосується не тільки речей, але й думок, емоцій, стосунків і всіх інших сфер життя. При цьому не намагайтеся втримати те, що може піти з вашого життя в місячне затемнення 10 січня, адже йде лише непотрібне, то, що руйнує ваше життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший в 2020 році зорепад – метеорний дощ Квадрантіди –триватиме до 12 січня.

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