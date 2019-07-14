Місячне затемнення 17 липня: як змінити життя

Місячне затемнення, яке відбудеться в ніч з 16 на 17 липня, буде трансформаційно-позитивним.

На затемнення можна провести спеціальний обряд на здоров'я, довголіття, створення міцних відносин, виховання дітей, заробіток і достаток, а також на безпеку для всієї родини. Про це OBOZREVATEL розповів маг ведичної традиції Ігор Мехеда.

За його словами, на відміну від сонячних затемнень, які, як прийнято вважати в астрології, впливають на духовний план, місячні затемнення впливають, перш за все, на план матеріальний. "Вплив цього місячного затемнення на життя в матеріальному світі особливо великий, оскільки асцендент події знаходиться в Тельці", – підкреслив він.

"Знаходження зірки Пікок в Козерозі в з'єднанні з Місяцем дасть поштовх людям частіше практикувати медитацію. Медитативні практики матимуть велику результативність і глибину. Зірки Вега і Бетельгейзе, які в момент затемнення будуть перебувати на купсидах 3 і 10 Домів натальной карти затемнення, говорять про те, що можна буде змінити положення матеріальних питань на краще. Про це ж говорить і з'єднання зірки Арктур з вузлом Селена", – розповів маг.

Повний місяць, ілюстрація 1ZOOM.Ru

Ігор Мехеда запропонував спеціальний обряд, який можна провести на місячне затемнення 17 липня.

"За 15 хвилин до піку затемнення – пік випадає на 00:30:44 за київським часом – на стіл кладуть дзеркало стороною, що відбиває, догори. Дзеркало в даному випадку символізує Сонце, Місяць, Зодіак і позитивний зв'язок з цими космічними об'єктами. Дзеркало – це ще і захист, воно повинно відбити небезпечні руйнівні сили, якщо вони з'являться під час затемнення ", – пояснив він.

"Потім ставлять три склянки з водою, що символізують три лики Місячної Богині: праворуч від дзеркала, ліворуч від дзеркала і посередині за дзеркалом. Далі протягом 15 хвилин необхідно уявляти, як від нас йде все зайве. Хвороби пішли, перешкоди пішли, проблеми пішли, нібито розчинилися в просторі як цукор в чаї – і так далі", – продовжив маг.

За його словами, під час піку затемнення можна п'ять разів прочитати мантру - "або Предвічній Матері, що Народжує (Аум-Шрі-Мага-Пралайя-Намага), або Божеству Місяця (Аум-Шрі-Гайя-Аді-Чандра-Намах). Або згадати Абсолютне, Джерело Всього ("Ом"). Потім протягом 15 хвилин необхідно створювати позитивні форми: здоров'я, успіх, матеріальний достаток, прорив, радісні події і т.д. По завершенні випити воду з склянок в такому порядку: спочатку воду зі склянки, що знаходиться ліворуч, потім – праворуч, потім – посередині", – пояснив Ігор Мехеда.

Як писав OBOZREVATEL, раніше астролог Віктор Базилей розповів про те, що в період дії двох затемнень – сонячного затемнення 2 липня і місячного затемнення 17 липня – Україну чекають зовнішньополітичні невдачі, "але в підсумку ці невеликі поразки приведуть до перемоги".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!