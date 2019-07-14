Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини астрології

Місячне затемнення 17 липня: як змінити життя

61.2т Читати матеріал російською

Місячне затемнення, яке відбудеться в ніч з 16 на 17 липня, буде трансформаційно-позитивним.

На затемнення можна провести спеціальний обряд на здоров'я, довголіття, створення міцних відносин, виховання дітей, заробіток і достаток, а також на безпеку для всієї родини. Про це OBOZREVATEL розповів маг ведичної традиції Ігор Мехеда.

За його словами, на відміну від сонячних затемнень, які, як прийнято вважати в астрології, впливають на духовний план, місячні затемнення впливають, перш за все, на план матеріальний. "Вплив цього місячного затемнення на життя в матеріальному світі особливо великий, оскільки асцендент події знаходиться в Тельці", – підкреслив він.

Новини
Кінець світу: маг сказав, що може погубити людство

"Знаходження зірки Пікок в Козерозі в з'єднанні з Місяцем дасть поштовх людям частіше практикувати медитацію. Медитативні практики матимуть велику результативність і глибину. Зірки Вега і Бетельгейзе, які в момент затемнення будуть перебувати на купсидах 3 і 10 Домів натальной карти затемнення, говорять про те, що можна буде змінити положення матеріальних питань на краще. Про це ж говорить і з'єднання зірки Арктур з вузлом Селена", – розповів маг.

Повний місяць, ілюстрація

Повний місяць, ілюстрація

1ZOOM.Ru

Ігор Мехеда запропонував спеціальний обряд, який можна провести на місячне затемнення 17 липня.

"За 15 хвилин до піку затемнення – пік випадає на 00:30:44 за київським часом – на стіл кладуть дзеркало стороною, що відбиває, догори. Дзеркало в даному випадку символізує Сонце, Місяць, Зодіак і позитивний зв'язок з цими космічними об'єктами. Дзеркало – це ще і захист, воно повинно відбити небезпечні руйнівні сили, якщо вони з'являться під час затемнення ", – пояснив він.

Новини
Таємниця перевалу Дятлова: маг озвучив містичну розгадку

"Потім ставлять три склянки з водою, що символізують три лики Місячної Богині: праворуч від дзеркала, ліворуч від дзеркала і посередині за дзеркалом. Далі протягом 15 хвилин необхідно уявляти, як від нас йде все зайве. Хвороби пішли, перешкоди пішли, проблеми пішли, нібито розчинилися в просторі як цукор в чаї – і так далі", – продовжив маг.

За його словами, під час піку затемнення можна п'ять разів прочитати мантру - "або Предвічній Матері, що Народжує (Аум-Шрі-Мага-Пралайя-Намага), або Божеству Місяця (Аум-Шрі-Гайя-Аді-Чандра-Намах). Або згадати Абсолютне, Джерело Всього ("Ом"). Потім протягом 15 хвилин необхідно створювати позитивні форми: здоров'я, успіх, матеріальний достаток, прорив, радісні події і т.д. По завершенні випити воду з склянок в такому порядку: спочатку воду зі склянки, що знаходиться ліворуч, потім – праворуч, потім – посередині", – пояснив Ігор Мехеда.

Як писав OBOZREVATEL, раніше астролог Віктор Базилей розповів про те, що в період дії двох затемнень – сонячного затемнення 2 липня і місячного затемнення 17 липня – Україну чекають зовнішньополітичні невдачі, "але в підсумку ці невеликі поразки приведуть до перемоги".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ексклюзив
Особа
Ігор Мехеда
Теги
Місячне затемнення Відносини любов
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
10
Смішно
19
Цікаво
1
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Попов Дмитрий
Попов Дмитрий
Вопрос к магу не по теме: "А это правда, что молодых стажирующихся журналисток-"цокалок" после окончания университета отправляют писать гороскопы в газеты, журналы и на сайты?"
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0