Місячне затемнення 10 січня 2020 року: яким трьом знакам Зодіаку буде найважче

10 січня 2020 роки над Україною станеться перше місячне затемнення в новому році. Яким знакам Зодіаку в п'ятницю доведеться не солодко, оскільки Місяць буде мати на них великий вплив.

Так, Тельцям слід провести день на самоті, Ракам - присвятити себе роботі, а ось Дівам не затівати фінансових операцій. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, яким знакам слід бути уважними в повний місяць в січні.

Тельці

Тельцям 10 січня краще якомога уважніше ставитися до свого оточення. Будьте обережнішими зі словами і людьми, з яким ведете відверті розмови. Якщо є можливість, то краще в п'ятницю постарайтеся обмежити коло людей або взагалі проведіть день на самоті.

Місяць може принести вам успіх навіть в тих сферах, про які ви й думати не могли.

Раки

Раки в повний місяць можуть відчути енергетичне спустошення. Можливо вас будуть переслідувати невідомі страхи і боязнь зазнати невдачі. Якщо так трапиться, то краще не переживайте і знайте, що цей період закінчиться відразу ж після того, як місяць піде на спад.

Діви

На Дів повний місяць буде мати негативний вплив. Ви можете бути дратівливі і станете зриватися на людей через дрібниці. Крім того, 10 січня вам краще не укладати ризикованих фінансових операцій і взагалі поменше мати справ з грошима, якщо не хочете понести великі збитки.

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