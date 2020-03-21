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Людмила Халанська
Людмила Халанська
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Мир под жестким прессингом планет: когда полегчает?

5.2т
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В 2020 году Козерог показывает свой характер в полной мере.

Когда Сатурн, Плутон и Юпитер одновременно проходят по Козерогу и составляют соединения друг с другом, весь мир находится под их жестоким прессингом.

Сатурн ограничивает, ставит рамки и наказывает за самоуправство.

Юпитер в Козероге требует порядка и подчинения.

Плутон в соединении с первыми двумя способен разрушить и полностью уничтожить то, что не соответствует требованиям сурового и неумолимого Козерога.

И с этим всем нам жить целый год.

Когда же наступит хоть какое-то послабление?

В мае. Когда половина планет войдёт в ретро-фазу, начнёт откатываться назад (с позиции Земли).

Первым ретроградом станет Плутон – уже в конце апреля. И это сразу ослабит его хватку, лишит возможности сеять разрушения и смерть в таких масштабах, как сейчас.

В середине мая сразу три планеты развернутся в обратном направлении почти одновременно: Сатурн 11 мая, Венера 13 мая, Юпитер 14 мая.

В июне к ним присоединятся и Нептун с Меркурием.

Весь мир находится под жестоким прессингом планет

Весь мир находится под жестоким прессингом планет

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Вот тогда у нас всех появится возможность пересмотра своих прежних взглядов, работы над ошибками, повторного проживания тех ситуаций, которые привели в начале года к столь плачевным последствиям.

Ретроградный период – это как перемотка в обратном направлении: мы получим возможность снова вернуться к начальной точке, с которой стартовали наши несчастья. И сделать выводы. Устранить повреждённый файл. Увидеть, где мы совершили роковую ошибку.

После ретроградной фазы – осенью – планеты снова пойдут вперёд, постепенно набирая скорость и силу. И опять начнут выполнять свои прямые обязанности: Сатурн ограничивать и ставить преграды, Плутон - радикально и неумолимо менять жизнь.

И лишь при условии, что мы сделаем правильные выводы и не совершим прежних ошибок, они будут нести нам не только разрушения, но проявят и свои позитивные качества.

Ведь у любой медали две стороны. И Козерог может оказать поддержку тем, кто во всём соблюдает правила, слушается вышестоящих, не проявляет самоуправства.

В этом году мы все должны быть максимально законопослушными, сдержанными и неукоснительно исполнять свои обязанности. На всех уровнях. В любых сферах жизни.

Сейчас, например, это соблюдение правил карантина.

Тогда ничего плохого с нами не случится!

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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Саме головне це те, що треба слухатися "вишестоящіх", ніяких проявів самоуправства, бути законослухняними і стриманими. Тобто це натяк на те, щоб не було ніяких протестів, а всім стадом підкорялися 95 кварталу. На це і націлена ця стаття.
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