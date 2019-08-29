Любовний гороскоп на вересень 2019 року по Таро: хто стане магом

Любовний гороскоп на вересень 2019 року по картах Таро обіцяє романтичний місяць Водоліям, прості радощі життя Левам і повну гармонію з другою половинкою Овнам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп стосунків на місяць за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Універсальний Ключ" італійського художника Давида Корсі.

Овен – Четвірка Жезлів

Вам випала надзвичайно позитивна карта. Двоє, він і вона, синхронно рухаються під музику в прекрасному саду. Все зображення пронизує гармонія. Це і є ключовим словом карти. Стосунки з другою половинкою будуть складатися пречудово. Повне взаєморозуміння, підтримка, такт, повага і бажання – в цьому союзі буде все. Більше того, з'явиться можливість налагодити взаємини і покінчити зі старими сварками не лише з партнером, але і з усім оточенням. Карта також вказує на плідну співпрацю у великій родині, що складається з кількох поколінь.

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Таро "Універсальний Ключ", 4 Жезлів

Телець – Лицар Жезлів

Вершник у бойових обладунках, озброєний жезлом, із шаленою швидкістю мчить верхи на коні. Ця карта – про дії, про рух назустріч своєму щастю, про рішучі кроки. У цьому місяці Таро обіцяють серйозні перетворення у вашому особистому житті – зрозуміло, на краще – завдяки активності партнера. Якщо до цього він або вона не міг наважитися на сміливе рішення, то зараз для нього настав час. Єдине застереження Таро: дійте сміливо, але все ж обачно. Постарайтеся, щоб від вашого швидкого руху ніхто не постраждав.

Таро "Універсальний Ключ", Лицар Жезлів

Близнюки – Маг

Це одна з найбільш містичних карт у колоді Таро. Майстер, який пізнав секрет цього світу, який підпорядкував собі простір і час, а також власні ниці пристрасті. Ця карта обіцяє виведення стосунків із партнером на принципово новий рівень. Вона може вказувати на особливу духовну спорідненість або досягнення особливої мудрості, коли людина, що перебуває поруч, приймається з усіма її плюсами і мінусами, коли цінується кожна хвилина, прожита разом.

Таро "Універсальний Ключ", Маг

Рак - Імператриця

Ця карта вважається символом багатства і щедрості Природи як такої. Безліч плодів, злаків, зелень трав, соковитість листя, кришталева чистота гірського струмка. У контексті прогнозу на стосунки Імператриця надзвичайно позитивна. Це нове дихання почуття, насолода одне одним і самим життям, а також висока ймовірність створити нове життя – карта може вказувати на зачаття.

Таро "Універсальний Ключ", Імператриця

Лев – Дев'ятка Кубків

На цій карті зображений господар, готовий до прийому гостей. За його спиною – низка кубків, наповнених вином. Вони чекають початку банкету. Свято життя – ключове значення карти. Стосунки з партнером обіцяють бути надзвичайно гармонійними, які дарують радість і задоволення. Причому тяжіння між подружжям або партнерами буде грунтуватися не стільки на духовній спорідненості чи інтелектуальній прихильності, скільки на спільності смаків, на вмінні цінувати малі радості, що приносить життя, наприклад, чудовий сніданок або чудовий захід сонця.

Таро "Універсальний Ключ", 9 Кубків

Діва – Сімка Кубків

На цій карті зображено людину, яка опинилася в скарбниці. Перед нею – золоті кубки, кожен із яких має цінний вміст. Очі розбігаються, хочеться взяти і спробувати все, але потрібно вибрати щось одне. Ця карта – про безліч спокус, перед якими бажано встояти. Адже кубок, призначений для вас, тільки один. Може виникнути бажання змінити партнера, але порада Таро однозначна: не слід робити цього. На сусідньому газоні трава завжди зеленіша. Цінуйте те, що вам уже дано.

Таро "Універсальний Ключ", 7 Кубків

Терези – Королева Денаріїв

Ця карта в системі Таро вважається символом практичності, діловитості і грошей. Перед вами – бізнес-леді, яка успішно побудувала свій бізнес і тепер насолоджується плодами своєї праці. В контексті відносин карта може мати два значення. По-перше, добробут вашої родини може істотно підвищитися завдяки правильним зусиллям. По-друге, гроші в вашому союзі можуть вийти на перший план, залишивши позаду почуття. У негативному варіанті можливі також суперечки за спадщину чи майно. Який варіант карти програється, скоро дізнаєтеся. Однак порада Таро така: у стосунках із коханою людиною головне – любов, а не холодний розрахунок.

Таро "Універсальний Ключ", Королева Денаріїв

Скорпіон – Двійка Кубків

Це одна з найромантичніших карт колоди Таро. На ній зображені закохані, що з ніжністю дивляться один на одного. В їхніх руках – келихи, наповнені вином. Вони простягають їх один одному на знак обміну, обміну енергіями, який завжди відбувається між двома закоханими. Карта обіцяє гармонію, повноту почуття, взаєморозуміння й особливу потребу в коханій людині, яка є тут, поруч. Це символ щастя в особистому житті. Карта також може вказувати на високу вірогідність зачаття. Кадуцей, що завис над двома зімкнутими чашами, символізує душу майбутньої дитини, яка хоче народитися від цього великого кохання.

Таро "Універсальний Ключ", 2 Кубків

Стрілець – Шістка Кубків

Дівчинка і хлопчик грають у саду. Перші подаровані квіти, перше дитяче зізнання в любові. Якими чистими були почуття! Якими грандіозними плани! Якими світлими мрії! Ця карта символізує ностальгію і тугу за минулим, яке ми, можливо, ідеалізуємо. Пригадається юність, перші побачення, перший поцілунок. Виникне бажання повернути все це. І все ж Таро радять не залипати в минулому, а приділити увагу дню сьогоднішньому. Приємні спогади – це добре, але ваше особисте життя принесе ще масу приємних хвилин. Цінуйте кожну мить, проведену з коханою людиною, тут і зараз.

Таро "Універсальний Ключ", 6 Кубків

Козеріг – Четвірка Мечів

Незважаючи на похмуру атмосферу карти (її дія відбувається в... склепі) вона несе в цілому позитивний сенс. На ній зображений середньовічний лицар, який приліг відпочити на могилі друга. "Спокій Посеред Битви" – назва карти. Вона говорить про тимчасовий перепочинок для відновлення сил, про паузу в спілкуванні і стосунках, яка по-справжньому потрібна. Як відомо, невелика розлука з коханою людиною лише зміцнює любов і оновлює почуття. Побудьте певний час наодинці з собою, приведіть у порядок розум і серце, займіться побудовою нових грандіозних планів спільного життя.

Таро "Універсальний Ключ", 4 Мечів

Водолій – Паж Кубків

Молодий чоловік у середньовічному вбранні стоїть на березі річки. В його руці – кубок, з якого визирає риба. На карті безліч символів, пов'язаних із водою, а вода в системі Таро символізує почуття, емоції. Ця карта вважається "любовною", вона обіцяє "звістку", яка безпосередньо пов'язана з романтичними стосунками. Можливо, зізнання в любові, запрошення на побачення або будь-який інший крок у напрямку до предмету любові. Але це ще не повноцінні відносини, це лише їх старт, початок. Але початок дуже обнадійливий.

Таро "Універсальний Ключ", Лицар Кубків

Риби – Лицар Денаріїв

Лицар, закутий у лати, не поспішаючи їде на коні. У його руках – Денарій, грошовий символ. За ним – мирний, спокійний пейзаж. Повна відсутність перешкод. Карта символізує повільний, але неухильний рух у напрямку до свого добробуту і благополуччя. У цьому місяці ви з коханою людиною займетеся зміцненням матеріального становища сім'ї, і ваші зусилля не будуть марними. "Насіння" майбутніх успіхів, закладені в цьому місяці, принесуть прекрасні плоди.

Таро "Універсальний Ключ", Лицар Денаріїв

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