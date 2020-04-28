Любовний гороскоп на травень 2020: хто зуміє побудувати любов, а кому загрожує розлучення

Останній місяць весни може позначати оновлення, закінчення певного етапу в житті. Любовний гороскоп на травень 2020 року прогнозує зміни в особистому житті Тельцям і Водоліям. Для Львів і Скорпіонів місяць стане уособленням стабільності і спокою.

OBOZREVATEL пропонує читачам докладний гороскоп любові на травень 2020 року для всіх знаків Зодіаку індивідуально.

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Овен

Овнам травень 2020 обіцяє яскраве і насичене особисте життя, яке буде нагадувати катання на американських гірках. Представники цього знаку будуть сваритися зі своєю половинкою, сперечатися, а потім емоційно миритися. Але це дозволить відчути спектр свіжих емоцій і привнести фарби в стосунки. Нудно точно не буде.

Одиноким Овнам нарешті буде надано шанс зустріти людину, максимально близьку за духом. Однак не поспішайте падати в її обійми – можливо це виявиться гра в одні ворота.

Телець

Любовний гороскоп на травень для Тельців приготував круті віражі і зміни на особистому фронті. Чекайте змін, а ось якими вони будуть – позитивними або негативними – залежить від вас самих і від ставлення до ситуації. Легко точно не буде.

Якщо виявите терплячість – зумієте вивести відносини з об'єктом симпатії на новий рівень, зайва вимогливість може привести до розриву. Самотні Тельці в травні можуть відшукати свою пару, якщо будуть трохи наполегливі.

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Близнюки

Травень 2020 пророкує Близнюкам спокій і затишок в амурних справах. Все буде йти як по маслу. У певний момент вам навіть може здатися, що стає нудно. Однак не поспішайте з висновками – навчіться цінувати те, що маєте. Тим більше стабільність у відносинах, якими б вони не були, для такого знака як Близнюки – вельми рідкісне задоволення.

Рак

Якщо Ви дійсно хочете, щоб відносини з коханою людиною дарували вам щастя, то повинні бути готові вкладати в них сили. Раки останнім часом розслабилися і пустили все на самоплин.

У травні потрібно щось поміняти: оточіть партнера своєю турботою і теплом, придумайте спільні розваги. Частіше робіть йому невеликі знаки уваги і влаштовуйте приємні сюрпризи. Вашій пасії буде дуже приємно відчувати любов, і результат не змусить себе довго чекати.

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Лев

З початку 2020 року особисте життя Левів було наповнене різноманітними емоціями. Далеко не завжди вони мали позитивний характер – мали місце і сварки, і скандали. Вони оживляли ваші відносини, хоч і завдавали болю. У травні вас чекають гармонія і умиротворення.

Для неодружених Левів цей місяць не стане знаковим в побудові особистого життя. Ви можете отримати дуже корисні і цікаві знайомства, проте не варто розраховувати на швидкий розвиток відносин.

Діва

Емоції, пристрасть і вибух почуттів – те, що несе Дівам травень-місяць. Це може як підбадьорити, так і втомити. Представники цього знаку, які перебувають у відносинах, можуть бути протягом першої половини травня дуже дратівливі і вимогливі, що може негативно позначитися на взаєморозумінні з другою половинкою. Будьте обережні у висловлюваннях.

Самотні Діви будуть часто потрапляти в романтичні випробування. Якщо ви шукаєте тимчасові інтрижки – цей місяць буде "врожайним". Тим, хто вже хоче стати розсудливим і створити міцну пару, потрібно буде багато працювати над цим.

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Терези

Терези, які довгий час знаходяться у пошуку своєї пари, під кінець весни зможуть нарешті зачепитися серцем за новий об'єкт обожнювання. Ви не могли відшукати другу половинку і злилися самі на себе. Але, насправді, тоді просто на вашому шляху не трапилась та сама людина. Зараз важливо не пропустити зустрічі з нею.

Що ж стосується Терезів, які знаходяться у відносинах, то у них з'явиться шанс на інтрижку на стороні, проте задумайтесь, чи треба вам це випробування. Все добре, якщо справа зведеться лише до легкого флірту, однак Терезам слід мати на увазі: спроби реальної зради рано чи пізно будуть виявлені другою половинкою. Зірки радять не йти на поводу у швидкоплинних спокус і почуттів.

Скорпіон

Останній весняний місяць підготував для Скорпіонів насичений любов'ю і романтикою період. Ви багато віддавалися іншим справам і закінчення весни – найкращий час для того, щоб трохи розслабитися, озирнутися і насолодитися спілкуванням з близькою людиною. Перебуваючи поруч з коханими ви зможете знайти гармонію і рівновагу.

Самотні Скорпіони в цьому місяці також будуть винагороджені зірками за колишні старання. На вашому шляху зовсім скоро з'явиться людина, яка, якщо і не стане вашим супутником на все життя, то точно залишать в ньому значний слід.

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Стрілець

У пошуках кохання Стрільцям ні в якому разі не можна втрачати оптимістичний настрій. Ви дорожите свободою, тому не зациклюєтесь на серйозних стосунках, але можете засмутитися через низку невдач на любовному фронті. Кінець весни обіцяє бути романтичним і сентиментальним.

Любовний гороскоп радить Стрільцям також розібратися, кого краще залишити в своєму житті, а кому прощально помахати рукою. Не бійтеся образити людину, з якою не плануєте створювати або продовжувати відносини. Але в той же час, якщо ви впевнені, що ваша друга половинка – на все життя, то не припиняйте боротися за якісні взаємини.

Козеріг

Травень стане місяцем, наповненим не тільки сонячним теплом, а й внутрішнім. Ви зумієте досягти повного взаєморозуміння і гармонії з другою половинкою. Постарайтеся утримати це тендітне почуття і всіляко сприяти спокою і умиротворенню вашого партнера.

Ті Козероги, які тільки перебувають у пошуках відносин, в травні 2020 року зможуть отримати цінний знак від долі. Можливо, ваша любов ходить зовсім поруч, але ви поки самі не можете побачити те, що на поверхні. Озирніться довкола.

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Водолій

Любовний гороскоп Водолія на травень попереджає: чекайте масу несподіванок! Хтось, пов'язаний з вами по лінії серця, піднесе вам раптовий сюрприз. Можливо, мова йде про матеріальний подарунок, позитивні емоції або про якусь вражаючу новину. У будь-якому випадку, Водолій буде приємно здивований.

Зірки радять приділяти більше уваги своїм близьким. У родинному колі, а також від всіх, до кого відкрите ваше серце, ви зможете отримати заряд позитивної енергії на найближчий місяць.

Риби

Рибам гороскоп на травень 2020 обіцяє бурхливий місяць, який може як підняти вас на пік романтичного задоволення, так і геть збити з ніг хвилею емоцій. Варто максимально контролювати свої почуття і дозувати їх вихлюпування на оточуючих. Ця порада астрологів актуальна як для Риб, які в парі, так і для неодружених представників цього знака Зодіаку.

Ваш партнер, нинішній або потенційний, в даний період року потребує вашої турботи і ввічливості, а не тиску. Постарайтеся проявляти м'якість.

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