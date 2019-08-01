Любовний гороскоп на серпень: хто пізнає щастя

Любовний гороскоп на серпень 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє оформлення відносин Козерогам, таємного шанувальника (прихильницю) Терезам і любовний трикутник Стрільцям.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Casanova" італійського художника Luca Raimondo. Ряд ілюстрацій карт не представлений в публікації з етичних міркувань.

Овен – Королева Мечів

Красива повністю оголена жінка середніх років сидить на оксамитовому червоному кріслі, що нагадує трон. В її правій руці – шпага, її кінець встромлений в підлогу. Одночасно шпага пробиває простирадла, що недбало кинуті там. Весь вигляд головної героїні говорить про її самовпевненість і бажання домінувати. Карта говорить про те, що один з партнерів може, по-перше, перебирати ініціативу на себе, по-друге, виявляти егоїзм, в тому числі в сексі. Любов в цих відносинах знаходиться в голові, а не в серці. Тут править бал інтелект і логічне мислення. Можлива холодність у відносинах і причіпки. Щоб пом'якшити гострі кути, постарайтеся іноді погоджуватися з партнером, навіть якщо точно знаєте, що він неправий.

Таро Казанови, Королева Мечів

Телець – Двійка Кубків

Венеціанська пьяцца Сан-Марко. Десь далеко на терасі Палацу Дожів парочка безсовісно цілується. На передньому плані карти – два наповнених вином кубки. У класичній системі Таро ця карта вважається надзвичайно позитивною і символізує романтичні відносини в їх найтеплішому варіанті. У класиці на цій карті зображені двоє – він і вона, - що стоять один навпроти одного. В їх руках – кубки, які вони простягають один одному, і всю сцену вінчає кадуцей. Карта говорить про те, що відносини з партнером будуть надзвичайно гармонійними і наповненими. Виникатиме відчуття, що кохана людина – друга половинка, без якої життя неможливе. Карта також може вказувати на високу вірогідність зачаття дитини.

Таро Казанови, Двійка Кубків

Близнюки – Пустельник

Досвітні сутінки, старовинний монастир. Озброївшись палицею і ліхтарем, монах починає свій далекий шлях. Він йде принести світло в край, де нічого не чули про Бога, розповісти про спасіння душі, направити заблукалих на шлях істинний. Карта символізує, по-перше, добровільну самотність, по-друге, захопленість вищою місією, по-третє, намір впоратися з спокусами плоті. Порада Таро така: пауза у відносинах буває дуже корисною, але головне, щоб вона не надто затяглася. Що стосується показної святості і спокус, то, можливо, слід подивитися на ці речі під іншим кутом і не відмовляти собі в задоволеннях, які не завдають шкоди ані вам, ані оточуючим.

Таро Казанови, Відлюдник

Рак – Шістка Кубків

На передньому плані карти – чоловік, занурений в похмурі думки. Над ним – розмиті образи красивої жінки. Ось вона дивиться на нього, ось посміхається, прикриваючись віялом, а ось – їх поцілунок... Кожен спогад викликає біль, який здається нестерпним. Карта – про жаль за минулим, про втрачені можливості і людей, яких більше немає поруч. Вона може передвіщати тугу за коханою людиною, може вказувати на ситуацію, коли партнер здається чужим. Порада Таро: якщо туга за колишнім коханням дійсно сильна, і якщо цю людину можна повернути, зробіть цей крок.

Таро Казанови, Шістка Кубків

Лев – Помірність

Дворик в розкішному венеціанському палаццо. Біля фонтану сидить красива молода панянка топлес. На її обличчі застигла мрійлива усмішка. Вона мріє про нового коханого – реального чи вигаданого. За сюжетом це молода дружина багатого венеціанця. Він дав їй все, про що може мріяти молода дівчина, окрім найголовнішого – любові. Вона проводить дні безперервно в очікуванні романтичної пригоди, але мрії так і залишаються мріями. Карта каже про безліч бажань, про прагнення кинутися в море почуттів, але, на жаль, яке, швидше за все, не буде реалізовано. Для конкретних дій і кроків просто не вистачить рішучості.

Таро Казанови, Помірність

Діва – Четвірка Жезлів

Чистий струмок в гущавині лісу. Красива молода дівчина, зрозумівши, що нікого немає, вирішила скупатися. Вона зняла майже весь одяг і застигла в невимушеній позі. Але не помітила чоловічу фігуру в плащі в лісовій гущавині. Той потайки спостерігає за нею, але поки що вважає за краще залишатися на місці. Карта символізує, з одного боку, відпочинок, релакс, можливо, відпустку, а з іншого, говорить про те, що хтось може проявити до вас інтерес. Можливий або початок нових відносин, або "початок початку", тобто взаємне приглядання, оцінювання, звуження кіл. До першого поцілунку, швидше за все, справа ще не дійде.

Таро Казанови, Четвірка Жезлів

Терези – Сімка Кубків

Старовинна ванна у венеціанському палаццо. Дівчина, прикрита тільки простирадлом, робить вечірній туалет. Її обличчя задумливе, вона повністю занурена в свої думки і не помічає нічого навколо. А тим часом в овальному дзеркалі на стіні видніється відображення чоловіка. Він підглядає за нею, але ніяк не видає своєї присутності. Ця карта чимось нагадує попередню. Її головна тема – мрії (здебільшого – порожні), спокуси і бажання, які, швидше за все, не будуть реалізовані, а також небезпека зробити велику помилку. Порада Таро така: якщо у вас розбігаються очі від безлічі пропозицій, не ведіться. Гасло місяця: краще синиця в руках, ніж журавель у небі. Не поспішайте руйнувати існуючі відносини тільки тому, що хтось дав вам "аванси".

Таро Казанови, Сімка Кубків

Скорпіон – Верховна Жриця

Ця карта вважається однією з найбільш містичних в системі Таро. Її друга назва – "Папеса", тобто Папа жіночого роду. Повністю оголена красива жінка, прикрита тільки простирадлом, сидить в кріслі і уважно спостерігає за глядачем, ховаючи обличчя за карнавальною маскою. Карта має кілька значень. По-перше, вона може вказувати на початковий етап відносин, коли майбутні коханці вивчають один одного, перевіряючи на відповідність ідеалу. Але майте на увазі: ці відносини будуть принципово відрізнятися від усього, що було у вашому житті. Це не флірт і не роман заради сексу. Це набагато чистіше і глибше. І набагато цінніше. По-друге, карта може говорити про те, що ваші стосунки з партнером вийдуть на новий рівень. Це той випадок, коли разом хочеться не тільки кохатися, але й молитися. Один за одного.

Таро Казанови, Верховна Жриця

Стрілець – Четвірка Денаріїв

У кабінеті одного з палаццо у Венеції поважний пан зосереджено рахує гроші. До кабінету увійшла красуня-дружина – абсолютно оголена – і присіла на край столу. Але чоловік навіть не глянув на неї. Ця карта – про надмірне занепокоєння з приводу фінансів та інших суто матеріальних речей. Можливо, партнер буде непокоїтися через стан рахунків, через сімейні заощадження. Порада Таро: ваші побоювання не мають жодних підстав, для занепокоєння немає причин. Краще приділіть увагу своїй другій половинці, інакше вашому союзу, а не фінансовому становищу, загрожує катастрофа.

Таро Казанови, Четвірка денаріями

Козеріг – Ієрофант

Церква Санта-Марія-делла-Салюте у Венеції. Тут Папа Римський проводить обряд вінчання. З жестом благословіння він прямує до молодят, які залишаються за кадром. Ця карта – про офіційне оформлення відносин, коли пара оголошує на весь світ: ми разом! Розпис в РАГСі, вінчання чи просто зміна статусу в соцмережі на "в стосунках" - можливий будь-який варіант. Клопоту, турбот і матеріальних витрат може бути багато. На тлі цих подій почуття можуть дещо відійти на другий план. Але не слід хвилюватися з цього приводу: коли приємні турботи закінчаться, романтика знову повернеться.

Таро Казанови, Іерофант

Водолій – Вісімка Кубків

У бібліотеці одного з палаців Венеції розігрується любовна сцена. На кріслі чоловік і жінка зайняті "попередніми ласками", партнерка практично повністю оголена. На задньому плані видно розкриті двері і чоловік, що стоїть на порозі і спостерігає за всім. Головна тема карти – любовний трикутник і викриття. Карта каже, по-перше, про прагнення хоча б на певний час змінити партнера, по-друге, про романтичний зв'язок "на стороні", який, швидше за все, задовольнить обох, по-третє, про небезпеку, яку він несе. Можливо, небезпеку громадського осуду.

Риби – Колісниця

Десь в передмістях Венеції по розбитій дорозі їде візок. Кучер раз по раз підстьобує коней, і ті біжать все швидше. На задньому сидінні видніється парочка закоханих. Не витрачаючи часу, незважаючи на не надто комфортні умови, вони безсоромно кохаються. Ця карта – про рух і зміни. Зміни можуть стосуватися як обох партнерів, так і одного з них, якщо він вважатиме за краще нові стосунки. Така втеча може бути пов'язана з тим, що існуючі умови або існуючі відносини категорично не влаштовують. Бажання щось змінити буде дуже великим. Ще одне значення карти – ваш партнер може повністю покластися на вас. І це буде правильним рішенням.

Таро Казанови, Колісниця

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