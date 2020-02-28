Любовний гороскоп на березень 2020: що чекає на Овнів, Дів, Риб та інші знаки зодіаку

Весна – саме час для романтики, і зараз саме пора дізнатися, на які події буде багате особисте життя в цей період.

Так, OBOZREVATEL пропонує читачеві любовний гороскоп на березень 2020 з порадами астрологів на перший місяць весни.

Любовний гороскоп на березень 2020 pixabay.com

Овен

У Овнів в березні 2020 висока ймовірність доленосного знайомства, яке може перерости в нові щасливі стосунки. Головне – не втрачайте голову і не намагайтеся перевиховати людину під себе.

Телець

У березні вам доведеться багато працювати, тому на вашу другу половинку у вас може залишитися зовсім небагато часу! Намагайтеся правильно розподілити ресурси, щоб жодна зі сфер вашого життя не постраждала.

Близнюки

На початку весни в особистому житті Близнюків відбудеться радісна подія. Це може бути смс від давнього шанувальника, нові залицяння, або навіть у вас попросять руки і серця. Порада: саме час зараз приділити увагу зовнішньому вигляду і оновити гардероб.

Рак

Після зимового затишшя на особистому фронті в березні 2020 на Раків чекає пора поцілунків і романтичних побачень. Будьте готові до хвилі кохання, яка накриє вас з головою!

Лев

Уважніше озирніться навколо – чи не здається вам, що ви надто захопилися роботою і зовсім закинули своє особисте життя? Може, варто звернути увагу на того, хто домагається вашої прихильності? Саме в березні на Львів чекає велика любовна подія. Чим вона закінчиться, – вирішувати саме вам.

Діва

Дівам пора трохи знизити планку і перестати чекати на принца на білому коні. Інакше ви можете зовсім залишитися з носом. Будьте простіше і не відштовхуйте всіх підряд, можливо, іноді варто дати людині шанс, щоб дізнатися про неї багато нового!

Терези

Терезів у березні чекає відмінна можливість помандрувати! Якщо у вас поки немає пари, беріть із собою подругу: нові знайомства зроблять поїздку незабутньою.

Скорпіон

Скорпіони в березні можуть розслабитися і отримувати задоволення: навесні 2020 у вас все буде гладко і складеться саме собою. Ваша людина знайдеться, а на роботі передбачається період успіхів.

Стрілець

Стрільцям, які перебувають у стосунках, в березні варто бути обережнішими: можливо, одна з подруг таємно заглядається на вашого коханого. Ваш друг не підведе, а ось із заздрісною подругою навряд чи варто продовжувати спілкування. Самотні ж Стрільці зовсім скоро знайдуть свою другу половинку.

Козеріг

Березень для Козерогів буде насиченим. Одразу кілька кавалерів вирішать позалицятися до вас, тому постарайтеся, щоб ваше бурхливе особисте життя не завадило роботі: адже саме в березні висока ймовірність кар'єрного росту. А той, хто по-справжньому вас цінує, обов'язково вас дочекається!

Водолій

На Водоліїв першого місяця весни чекають сюрпризи в особистому житті. Пора розпрощатися з минулим і людьми, які вас не гідні, – нові почуття дуже швидко з'являться у вашому житті!

Риби

У березні в Риб є шанс повністю змінити своє життя: можливо, на вас чекає переїзд у нове житло або важливе знайомство. Головне – не сидіти під замком, виходити в люди, вчитися новому і більше знайомитися.

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