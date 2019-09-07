Любовний гороскоп на 9-15 вересня: кого чекають барикади

Любовний гороскоп на тиждень з 9 по 15 вересня 2019 року по картах Таро "Магія Насолоди" обіцяє повну ідилію Тельцям, нерівність в союзі з партнером Левам і стосунки в стилі "Ромео і Джульєтта" Рибам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро.

Овен – П'ятірка Жезлів

Головна тема карти – зрада і викриття коханців. На ній зображений чоловік, що потайки спостерігає за своєю дружиною в обіймах іншого чоловіка. У його руках – палаючий жезл і гострий меч. Карта обіцяє любовний трикутник і небезпеку, яку неминуче несе подібна ситуація. Якщо таємне стане явним, конфлікту, сварок або – в найгіршому варіанті – розлучення не уникнути. Карта також може вказувати на "винесення сміття з хати" - ситуацію, коли внутрішні протиріччя і суто сімейні проблеми стають відомі всім. Порада Таро така: будьте чесними зі своїм партнером. Якщо почуття охололи – сміливо зізнайтеся в цьому. Якщо ж ця людина дорога вам, залишайтеся вірні їй.

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Таро "Магія Насолоди", 5 Жезлів

Телець – Дев'ятка Кубків

Карта зображує любовну ідилію. Він і вона усамітнилися в прекрасному саду, навколо - свіжі квіти і фрукти. Весняна атмосфера свіжості і повноти почуттів, взаємності та повного задоволення. Ця прекрасна карта символізує тотальне погодження з тим, що ви маєте в особистому житті. Людина, яка перебуває поруч, кохана і бажана. Що іще потрібно для щастя?

Таро "Магія Насолоди", 9 Кубків

Близнюки – Туз Кубків

Ця карта в класичному Таро символізує величезний "романтичний" і емоційний потенціал, потужний внутрішній фонтан, який ось-ось вийде назовні. На карті зображена пара в момент любовної гри, в якій задоволеними залишаються обидва. Це символ нового чистого і сильного почуття або тотального оновлення давно існуючих відносин. Вона також може вказувати на духовну складову любові, коли кохана людина сприймається як Дар Небес, як вище благословення богів.

Таро "Магія Насолоди", Туз Кубків

Рак – Десятка Денаріїв

У класичному Таро ця карта символізує повноту життя в її матеріальному прояві. У Таро "Магія Насолоди" акцент робиться на переважанні в відносинах "плотського", а не інтелектуального чи духовного аспекту. Вона сповнена символами розкоші, краси і достатку: красиве тіло молодої жінки, соковиті стиглі фрукти, розкішна обстановка. Карта обіцяє задоволення партнером в суто сексуальному плані, а також закликає радіти життю в кожному її прояві і "пробувати його на смак".

Таро "Магія Насолоди", 10 Денаріїв

Лев – Король Денаріїв

Одного погляду на карту достатньо, щоб зрозуміти: вона про нерівність і підпорядкування. На ній зображений король і його молода дружина. Він приготувався дати їй ляпаса, вона, чекаючи удару, сховалася за колоною. Карта символізує відносини, в яких один з партнерів (швидше за все, чоловік) явно домінує. Гроші в цьому союзі грають вирішальну роль. Він багатий і успішний, і вважає це достатньою підставою для того, щоб жінка любила і задовольняла його. Це домашній деспот або бос, який домагається своєї підлеглої. Непроста карта. Порада Таро: дійте за обставинами, але не дозволяйте будь-кому ставитися до вас, як до своєї власності.

Таро "Магія Насолоди", Король Денаріїв

Діва – Диявол

Традиційно в системі Таро ця карта символізує дуже сильну залежність від чогось або когось – настільки сильну, що людина практично стає рабом. В даному випадку мова, перш за все, може йти про сексуальну залежність. Карта також може вказувати і на запрошення взяти участь в оргіях або на шантаж з приводу сексу. На цьому тижні Таро радять вчинити дії, щоб вибратися з цієї неволі, якщо ви в ній дійсно опинилися. Сили і можливості для цього вам будуть дані.

Таро "Магія Насолоди", Диявол

Терези – Правосуддя

Головна героїня карти – богиня правосуддя Феміда в досить нетрадиційній інтерпретації. Її основний атрибут – ваги – присутній, але тема чуттєвості всієї колоди наклала свій відбиток. У суворої богині – легковажні крильця, на ній самій – спокуслива легка сукня, на обличчі – мрійливий вираз. З одного боку, карта обіцяє встановлення справедливості – чи то під час розмови на кухні, чи то в суді. Але з іншого боку, вона говорить про те, що після всіх "розборів польотів" пара знову відчує взаємне тяжіння.

Таро "Магія Насолоди", Правосуддя

Скорпіон – Сімка Жезлів

Мова жестів головних героїв цієї карти дуже красномовна. Закрита поза чоловіка, відкрита поза жінки. Карта каже про відносини, в яких один з партнерів просить (чи вимагає) любові іншого, в той час як той, інший, намагається не потрапити в цю "пастку". Справжня щира любов і велике бажання з одного боку, спроба дистанціювання і відходу від "всепоглинаючих" відносин з іншого. Порада Таро така: якщо ви занадто закохані в свого партнера (партнерку), зменшіть обороти, не мучте його (її) зайвою увагою. Якщо ж ви – той, кого мучають такою увагою, зробіть, нарешті, вибір: або ви йдете за цим почуттям, або виходите з гри.

Таро "Магія Насолоди", 7 Жезлів

Стрілець – Паж Кубків

Чоловік, зазнавши не одну невдачу в любовних справах, вирішив вдатися до нової спроби зав'язати романтичні відносини. На карті зображено момент, коли він намагається скласти любовне послання жінці, що сподобалася йому. Але, як на зло, на думку не приходять відповідні слова, і він викидає одну чернетку за іншою. Класичне значення цієї карти – "звістка", що стосується справ сердечних. Можливо, визнання в любові або перше побачення. Додаткове значення – дії, викликані не стільки коханням, скільки ревнощами.

Таро "Магія Насолоди", Паж Кубків

Козеріг – Двійка Жезлів

У барі за столиком розмовляють двоє – він і вона. Мова жестів говорить про те, що чоловік налаштований на спілкування, в той час як дама хотіла б перейти до взаємодії іншого порядку. Карта говорить про те, що один з партнерів не прийняв остаточного рішення про розвиток відносин, а другий – повністю готовий до нього. Це карта сумнівів і коливань. Порада Таро: постарайтеся визначитися зі своїми почуттями. Якщо ця людина подобається вам, ідіть вперед. Якщо ж ні, не витрачайте ані свій, ані його час.

Таро "Магія Насолоди", 2 Жезлів

Водолій – Четвірка Денаріїв

"Моя, моя, вона тільки моя! Нікому її не віддам!" Ця карта – про власництва в його найвищому прояві. Чоловік милується сплячою коханою, і відчуває саме такі почуття. Карта має двоякий сенс. З одного боку, добре, коли тобою так дорожать, так бережуть і так захищають від усього на світі. Але з іншого, в певному сенсі це ситуація несвободи, золотої клітки. Якщо вас це влаштовує, тоді жодних проблем виникати не повинно.

Таро "Магія Насолоди", 4 Денаріїв

Риби – Дев'ятка Жезлів

Вам випала досить неоднозначна карта. Зрозуміло, вона про кохання – чоловік і жінка, зображені на ній, дійсно відчувають почуття один до одного. І все ж тут не все так просто. Це формат відносин Ромео і Джульєтти, любові наперекір опору всього світу. У цьому союзі є якась зовнішня, формальна перешкода або якась нерівність. Можливо, саме ці труднощі і скріплюють цей союз. Він і вона – по один бік барикад.

Таро "Магія Насолоди", 9 Жезлів

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